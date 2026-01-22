NetWork 14 najavljuje HUMAN UPGRADE: otvorena prodaja Blind Bird kotizacija.

U vremenu u kojem se tehnologija razvija brže nego što je društvo uspijeva razumjeti, pitanje više nije šta je novo, već šta je korisno, održivo i smisleno. Upravo iz tog razloga NetWork konferencija svoje četrnaesto izdanje postavlja pod sloganom HUMAN UPGRADE, otvarajući prostor za razgovor o odnosu tehnologije, biznisa i čovjeka u doba konstantnih digitalnih promjena.

NetWork 14, vodeća poslovno-tehnološka konferencija u Bosni i Hercegovini i jedno od ključnih regionalnih mjesta susreta IT i biznis zajednice, biće održana od 21. do 23. 10. 2026. godine u Neumu. Tokom tri dana programa, konferencija će okupiti IT profesionalce, poslovne lidere i predstavnike javnog sektora, s ciljem da se digitalna transformacija sagleda i kroz njene stvarne efekte na ljude, organizacije i društvo.