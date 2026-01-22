NetWork 14 najavljuje HUMAN UPGRADE: otvorena prodaja Blind Bird kotizacija.

U vremenu u kojem se tehnologija razvija brže nego što je društvo uspijeva razumjeti, pitanje više nije šta je novo, već šta je korisno, održivo i smisleno. Upravo iz tog razloga NetWork konferencija svoje četrnaesto izdanje postavlja pod sloganom HUMAN UPGRADE, otvarajući prostor za razgovor o odnosu tehnologije, biznisa i čovjeka u doba konstantnih digitalnih promjena.
NetWork 14, vodeća poslovno-tehnološka konferencija u Bosni i Hercegovini i jedno od ključnih regionalnih mjesta susreta IT i biznis zajednice, biće održana od 21. do 23. 10. 2026. godine u Neumu. Tokom tri dana programa, konferencija će okupiti IT profesionalce, poslovne lidere i predstavnike javnog sektora, s ciljem da se digitalna transformacija sagleda i kroz njene stvarne efekte na ljude, organizacije i društvo.
„Nakon prošlogodišnjeg izdanja koje je okupilo učesnike i govornike iz više od 20 zemalja, NetWork nastavlja razvijati svoj programski okvir u skladu s promjenama koje oblikuju savremeni digitalni i poslovni kontekst. Koncept HUMAN UPGRADE predstavlja logičan nastavak dosadašnjeg rada konferencije, s dodatnim fokusom na ulogu čovjeka u tehnološkom razvoju, kvalitet rada, donošenje odluka i dugoročne poslovne vrijednosti. NetWork 14 donosi sadržaj koji povezuje tehnološke inovacije s realnim poslovnim izazovima i njihovom praktičnom primjenom u različitim sektorima“, poručuju organizatori iz agencije Communis.
Otvaranjem prodaje Blind Bird kotizacija započinje i nova faza priprema za NetWork 14. Blind Bird faza traje do 28. 02. 2026. godine i predstavlja najpovoljniju priliku za osiguravanje učešća, uz ograničen broj kotizacija. Cijena Blind Bird kotizacije iznosi 490 KM bez PDV-a.
U narednim fazama prodaje na raspolaganju će biti i druge kategorije kotizacija. Detalji o cijenama, te popustima za grupe dostupni su na web stranici www.networkkonferencija.ba. Najnovije vijesti dostupne su na web stranici konferencije i putem zvaničnih kanala na društvenim mrežama: LinkedIn, Facebook, Instagram i Twitter.