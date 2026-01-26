MOVE – TV zabava uz najgledanije domaće i strane kanale uvijek s tobom.

Supernova kroz MOVE aplikaciju donosi moderan i fleksibilan način gledanja televizije – bez kablova i instalacija, direktno putem fiksnog ili mobilnog interneta, na TV-u, mobilnom telefonu i drugim pametnim uređajima.

Bez obzira na to gdje se nalaziš u BiH, u Supernova mreži ili izvan nje, MOVE se u potpunosti prilagođava tvom načinu života. Na web stranici www.movetv.ba možeš da biraš paket koji ti najviše odgovara – za kuću, putovanja ili svakodnevno korištenje, sa ili bez ugovorne obaveze. Televizija više nije vezana za jedno mjesto – uz MOVE, tvoj omiljeni sadržaj je uvijek uz tebe.

U bogatoj MOVE programskoj šemi dostupno je više od 300 TV kanala, s posebnim fokusom na popularne domaće i strane TV kanale, ali i vrhunski sportski sadržaj kroz Arena Sport kanale, idealne za sve ljubitelje sporta i velikih sportskih događaja.

Dodatnu slobodu gledanja donose funkcije vraćanja propuštenog sadržaja i pauziranja programa, zahvaljujući kojima televiziju gledaš onda kada to tebi najviše odgovara.

Korisnicima je na raspolaganju i bogata ponuda filmova i serija iz video kluba, dok TS Media videoteka sa domaćom produkcijom dolazi potpuno besplatno kao dodatna pogodnost.

I to opet nije sve – uz MOVE aplikaciju određene TV kanale možeš gledati i u inostranstvu.

Za sve koji žele više informacija o TV zabavi u pokretu mogu da pozovu Korisničku podršku Supernove na besplatni broj 0800 30 630, kao i da isprobaju MOVE na 24 sata bez ikakve naknade!