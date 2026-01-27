Bosnalijek uspješno okončao proces Halal certificiranja dijela proizvoda

U prostorijama kompanije Bosnalijek d.d. u Sarajevu, upriličena je svečana dodjela Halal certifikata. Svečanoj dodjeli su prisustvovali menadžment i zaposlenici kompanije Bosnalijek te menadžment Agencije za certificiranje halal kvalitete.

Kompanija Bosnalijek, vodeća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala proces implementacije zahtjeva Halal standarda za dio proizvoda iz grupe dezinfekcijskih sredstava i to za: Benzal, Hibibos G i Izosept D.

Dezinfekciona sredstva Bosnalijeka su najkvalitetnija i najtraženija na tržištu Bosne i Hercegovine, a ovo certificiranje će omogućiti njihovu širu primjenu.

U narednom periodu kompanija će raditi na uključivanju i drugih proizvoda iz svog asortimana u sistem Halal certificiranja, u skladu s planovima širenja tržišta i potrebama potrošača.