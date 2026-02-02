Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

M:TEL

Nema više brige o neželjenim troškovima

Roming internet za m:tel korisnike od sada samo uz tarifnu opciju

Nema više brige o neželjenim troškovima: Roming internet za m:tel korisnike od sada samo uz tarifnu opciju. m:tel

Marketing

2.2.2026

Od 1. februara 2026. godine m:tel je uveo unaprijeđeni način korištenja mobilnog interneta u romingu za sve svoje postpaid korisnike, sa ciljem da im obezbijedi veću sigurnost, jasniju kontrolu potrošnje i bezbrižno korišćenje usluga tokom putovanja.

Šta to znači? Mobilni internet u romingu više se ne aktivira automatski, već se koristi isključivo uz prethodno odabranu Roming net tarifnu opciju koju korisnici mogu da aktiviraju putem m:GO i Moj m:tel aplikacija, na m:tel sajtu, ili putem servisa Moj Meni biranjem *100#.

Roming net tarifne opcije pružaju korisnicima fleksibilnost i slobodu izbora - bira se zemlja, broj dana i količina gigabajta, čime se u potpunosti izbjegavaju neželjeni i neplanirani troškovi, a komunikacija u romingu postaje jednostavnija, sigurnija i prilagođena potrebama svakog korisnika.

Navedene izmjene ne odnose se na roming u zemljama Zapadnog Balkana, gdje se prenos mobilnih podataka nastavlja koristiti prema važećim uslovima, tj kao kod kuće.

Za više informacija posjetite mtel.ba, pozovite 0800 50 000 ili kontaktirajte svog m:tel predstavnika.

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.