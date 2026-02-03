Konzum i Mercator nagrađuju kupce sa 50.000 KM i ekskluzivnim TECH paketima.

Danas u Konzumu i Mercatoru počinje nova nagradna igra „Gdje kupuješ, tu osvajaš!“, a od 3. februara do 30. marta 2026. godine kupcima donosi vrijedan nagradni fond: pet glavnih nagrada u vrijednosti od po 10.000 KM i 15 ekskluzivnih tech paketa nove generacije.

Glavne nagrade ove godine osigurat će bezbrižnu kupovinu u Konzumu i Mercatoru za pet sretnih kupaca koji osvajaju po 10.000 KM. Uz te vrijedne dobitke, nagradna igra prati i najmodernije trendove, donoseći 15 ekskluzivnih tech paketa nove generacije:

• 3x Paket Apple uređaja, vrhunski set koji čine iPhone 17 PRO MAX, MacBook Air 13.6 i Apple Watch S10



• 3x Paket Dyson uređaja, set najtraženijih uređaja koji uključuje štapni usisivač V12, fen HD16 i Purifier TP12 prečišćivač zraka



• 3x Paket Gaming uređaja, sve što je potrebno za vrhunsko iskustvo igranja: PC MSG Gamer i5 i107, monitor Xiaomi gaming G24i i WHITE SHARK Dark Devil gaming stolica



• 3x Paket uređaja za kućnu zabavu za cijelu porodicu koji donosi Samsung TV 55", PlayStation 5 Slim i Samsung Soundbar



• 3x Beauty paket uređaja, ekskluzivni beauty set u kojem se nalaze Philips Lumea, Dyson Airwrap i StylPro Wavelength LED maska za lice.

Pravo na učešće ostvaruje se kupovinom najmanje jednog artikla partnera projekta u bilo kojem Konzum ili Mercator objektu u periodu od 3.2. do 30.3.2026. godine, pod uslovom da je ukupna vrijednost računa 10 KM ili više, a među partnerima projekta su Violeta, Thomy, Coca-Cola, Nescafé, Marbo, Podravka, Maggi, Trend, Perutnina Ptuj, Moja kravica, Belje, Meggle, Ledo, Sarajevski kiseljak, Fructal, Juicy, Hell, Xixo, Rio Mare, Lasta, Jaffa, Plazma, Lasta, Milka, Chips Way, Franck, Mokate, Harmony, Dove, Uniliever, Saponia, Reckit benckieser i mnogi drugi.

Svoju prijavu kupci šalju putem SMS-a na broj 091 210 002, navodeći sigurnosni kod računa, lične podatke i mjesto stanovanja. Usluga SMS-a dostupna je korisnicima svih mobilnih mreža u BiH po cijeni od 0,20 KM + PDV.

„Zadovoljstvo naših kupaca je u fokusu svega što radimo i izuzetno smo ponosni što ih možemo obradovati novom nagradnom igrom i vrijednim fondom nagrada. Poruka 'Gdje kupuješ, tu osvajaš' nije samo slogan, nego želja da za naše kupce svakodnevna kupovina bude prilika za ostvarenje snova. Fokusirali smo se na ono što je našim kupcima najpotrebnije - od finansijskog rasterećenja kroz nagradu za godišnju kupovinu, do najnovijih uređaja za cijelu porodicu. Pozivamo sve naše kupce da od danas potraže označene proizvode partnera i okušaju svoju sreću.“, izjavila je Adisa Zimić, rukovoditeljica Sektora marketinga Konzuma.

Izvlačenje dobitnika održat će se 10. aprila 2026. godine u Mercator centru Ložionička u Sarajevu.

Detaljne informacije o nagradnoj igri i pravila učešća, dostupne su na web stranicama www.konzum.co.ba i www.mercator.ba.