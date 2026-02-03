KSBiH i Telemach BH nastavljaju graditi historijske pobjede bh. košarke.

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine s ponosom potvrđuje nastavak strateškog partnerstva s kompanijom Telemach BH kroz potpisivanje novog, izuzetno vrijednog trogodišnjeg ugovora. Ovim činom osigurana je dugoročna stabilnost, finansijska sigurnost i kontinuitet podrške koja je bila presudna za funkcionisanje Saveza, ali i za uspjehe reprezentativnih selekcija KSBiH.

Kompanija Telemach je od 2019. generalni sponzor svih selekcija KSBiH, a njena podrška omogućila je Savezu da prevaziđe ozbiljne organizacijske i finansijske izazove, očuva sistem i osigura učešće naših reprezentacija na međunarodnim takmičenjima. Zahvaljujući ovom partnerstvu bh. košarka je ostvarila rezultate koji su redefinisali njen imidž, vratila povjerenje navijača i pozicionirala se kao respektabilni akter na evropskoj sportskoj sceni.

„Uz pomoć Telemacha Košarkaški savez Bosne i Hercegovine ne samo da je opstao u najtežim trenucima, već je izgradio temelje koji mu omogućavaju da traje i napreduje u godinama koje dolaze. Podrška Telemacha bila je presudan stub stabilnosti i razvoja KSBiH, a novi ugovor potvrđuje da bh. košarka ima sigurnu budućnost i snagu da ostvaruje još veće uspjehe na međunarodnoj sceni”, izjavio je Aid Berbić, predsjednik Upravnog odbora KSBiH.

Za šest godina saradnje Telemacha i KSBiH, bh. košarka je ostvarila historijske iskorake – dva plasmana muške reprezentacije KSBiH na Evropsko prvenstvo, nastupe košarkašica na Evropskom i Svjetskom prvenstvu, te osvajanje 5. mjesta u Evropi. Kruna tog kontinuiteta je plasman muške reprezentacije KSBiH na Eurobasket 2025 i 13. pozicija - drugi najveći uspjeh u historiji bh. košarke.

Ovi rezultati jasno potvrđuju da podrška Telemacha direktno jača međunarodnu konkurentnost, reputaciju i dugoročni razvoj bh. košarke, dok novi ugovor predstavlja investiciju u budućnost KSBiH i snažnu potvrdu vizionarskog partnerstva.

„Za Telemach BH nastavak saradnje sa Košarkaškim savezom BiH nije samo poslovna odluka, već posvećenost sportu koji okuplja i inspiriše generacije. Ponosni smo što smo dio historijskih uspjeha naših reprezentacija i vjerujemo da će nova energija i naša podrška donijeti BiH još veće pobjede. Naša misija je da bh. košarka dobije snagu, moć i prepoznatljivost na evropskoj i svjetskoj sceni,” istakao je Admir Drinić, CEO kompanije Telemach BH.