m:tel App takmičenje u najvećem izdanju do sada: 60 aplikacija iz 20 gradova i 27 škola

Srednjoškolci širom BiH još jednom pokazali snažan IT potencijal

6.2.2026

Deveti ciklus m:tel App takmičenja za srednjoškolce iz Bosne i Hercegovine obilježio je najveći odziv do sada, sa rekordnim brojem pristiglih aplikacija za mobilne uređaje, što dodatno potvrđuje da naši mladi imaju znanje, kreativnost i snažnu motivaciju da razvijaju digitalna rješenja koja donose stvarne koristi zajednici.

Na ovogodišnji ciklus takmičenja pristiglo je 60 aplikacija, koje dolaze iz 20 gradova i 27 srednjih škola, a na njihovom razvoju radilo je ukupno više od 160 učenika i mentora. Kroz praktičan rad na razvoju aplikacija, učenici su imali priliku da svoje ideje pretvore u konkretna rješenja, uz podršku svojih profesora kao mentora.

Krajem februara, sve pristigle aplikacije biće predstavljene i ocijenjene na državnom nivou, uz transparentan online proces i mogućnost da svaki tim prezentuje svoj rad pred stručnim žirijem.

Pet najboljih timova osvojiće vrijedne nagrade i steći priliku da nastave takmičenje na regionalnom nivou, u konkurenciji najboljih timova iz Srbije i Crne Gore. Ovogodišnji Regionalni App izazov biće održan u martu u Banjaluci, a domaćin ovog prestižnog događaja biće kompanija m:tel.

