m:tel dodijelio stipendije 16. generaciji: Ulaganje u znanje je ulaganje u sigurnu budućnost ICT sektora

m:tel je dodijelio stipendije 16. generaciji studenata koji će, pored finansijske podrške, dobiti i priliku za zaposlenje u kompaniji. Kroz program m:stipendija do sada je prošlo više od 250 mladih ljudi, a većina njih danas gradi svoju karijeru upravo u m:tel-u. Ove godine stipendije su dodijeljene studentima Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Fakulteta elektrotehnike u Tuzli, Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci i, po prvi put, Saobraćajnog fakulteta u Doboju.

Stipendije je uručila generalna direktorka kompanije Jelena Trivan, istakavši da je ulaganje u mlade i obrazovanje ulaganje u budućnost, naročito u oblastima koje se ubrzano razvijaju.



„Zemlja koja ulaže u mlade i obrazovanje ima budućnost. Fakulteti često, zbog realnih ograničenja, ne mogu uvek da prate brze tehnološke promene, ali zato postoji m:tel, koji to može i čini. Naši stipendisti imaju priliku da prate najsavremenija tehnološka rješen ja“, poručila je Trivan i naglasila da se porodica m:stipendista ove godine širi na nove fakultete i studijske programe, te da je ohrabrujuće što apsolutnu većinu stipendista u posljednjim generacijama čine djevojke, koje sve snažnije grade svoju poziciju u ICT sektoru.