Zašto je zamjena stare 3G kartice za novu 4G, promjena koju treba da napravite?

Za mnoge starije građane mobilni telefon nije stvar navike, već sigurnosti. To je način da se jave djeci, unucima, ljekaru ili komšiji. Za porodice, to je mir - saznanje da su njihovi najbliži uvijek dostupni i da se mogu javiti u svakom trenutku.

I dok se svakodnevne navike rijetko mijenjaju, tehnologija u pozadini neprestano napreduje. Mobilne mreže se modernizuju, a starije tehnologije, poput 3G mreže, postepeno se gase u sve većem broju zemalja, uključujući i države Evropske unije. Te promjene često prolaze neprimijećeno - sve dok veza ne oslabi ili ne nestane onda kada je najpotrebnija.

Stručnjaci upozoravaju da starije SIM kartice mogu postati ograničenje, čak i za osnovne stvari poput poziva i poruka. Telefon koji danas radi bez problema, sutra može imati slabiji signal ili otežano povezivanje na mrežu, posebno van granica zemlje.

Zato se u posljednje vrijeme sve više govori o zamjeni 3G SIM kartica za savremenije 4G kartice. Ta promjena ne zahtijeva nove uređaje, ne mijenja način korištenja telefona i ne podrazumijeva korištenje interneta ili aplikacija. Ona samo omogućava stabilnu vezu u mreži koja se stalno unapređuje.

Ova tema postaje posebno važna kada stariji građani putuju kako bi obišli djecu i rodbinu u Evropskoj uniji i svijetu. U mnogim zemljama 3G mreža je već ugašena, što može značiti da telefon iznenada prestane da funkcioniše, upravo u trenucima kada je komunikacija najpotrebnija.

Kako bi se takve situacije izbjegle, i domaći mobilni operateri su prilagodili svoje usluge savremenim mrežama. Tako m:tel korisnicima omogućava besplatnu zamjenu 3G za 4G SIM karticu, jednostavno i bez komplikovanih procedura, u svim svojim prodajnim mjestima.

U vremenu kada su porodice često udaljene jedne od drugih, pouzdana veza znači više od tehnologije. Ona znači sigurnost, dostupnost i osjećaj bliskosti - kod kuće i na putu.