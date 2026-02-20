Porodična ambulanta Atrijum: Jednostavan prenos kartona i primarna zdravstvena briga na jednom mjestu

Privatna ustanova u sistemu ZZO KS sa tri ambulante, bez čekanja i punim pravima za 5.400 osiguranika Kantona Sarajevo

Marketing

20.2.2026

Porodična medicina predstavlja temelj zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini i prvu tačku kontakta pacijenta sa zdravstvenom zaštitom. Upravo kroz porodičnu medicinu ostvaruje se kontinuitet liječenja, prevencija bolesti i dugoročno praćenje zdravstvenog stanja pojedinca i cijele porodice.

Poliklinika Atrijum bila je prva privatna zdravstvena ustanova koja je uvela porodičnu medicinu u sistemu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO KS), omogućivši osiguranicima da svoja prava koriste na isti način kao i u javnim zdravstvenim ustanovama.

Tri ambulante porodične medicine – kapacitet za 5.400 osiguranika

Danas Poliklinika Atrijum raspolaže sa tri ambulante porodične medicine, čime je stvoren kapacitet za 5.400 osiguranika ZZO KS.

Ovakva organizacija rada omogućava dostupnost ljekara, termine bez čekanja, kontinuirano praćenje pacijenata, kvalitetniju komunikaciju između pacijenta i medicinskog tima.

Kako izvršiti prenos kartona u porodičnu ambulantu Atrijum

Prenos kartona u porodičnu medicinu Atrijum je jednostavan, administrativno jasno definisan i bez prekida u zdravstvenoj zaštiti.

Pravo na prenos imaju svi osiguranici ZZO KS stariji od 14 godina.

Postupak prenosa kartona:

1. U trenutnoj ambulanti porodične medicine popunjava se zahtjev za prenos kartona.

2. Zahtjev se ovjerava od strane osoblja trenutne ambulante.

3. Ovjereni zahtjev se dostavlja u porodičnu ambulantu Atrijum (Džemala Bijedića 185) radi dalje obrade.

4. Nakon vraćanja zahtjeva u prethodnu ambulantu, karton se službenim putem prenosi u Atrijum.

Od tog trenutka pacijent automatski postaje član porodične medicine Atrijum, bez dodatnih obaveza.

Sve usluge porodične medicine – bez razlike u odnosu na državne ambulante

U porodičnoj ambulanti Atrijum pacijenti ostvaruju sva prava koja imaju i u drugim ambulantama porodične medicine, uključujući:

• pregled doktora porodične medicine
• EKG snimanje
• izdavanje uputnica za sve državne zdravstvene ustanove
• elektronsko propisivanje terapije i recepata
• redovne i kontrolne preglede
• medicinsko vođenje i dugoročno praćenje pacijenata
• otvaranje i zatvaranje bolovanja
• primjenu intravenske i intramuskularne terapije
• previjanje postoperativnih rana i ambulantno vađenje konaca

Posebna pogodnost za pacijente jeste mogućnost obavljanja određenih administrativnih i medicinskih usluga bez dolaska u ambulantu, putem telefona ili e-maila, uključujući:

• otvaranje bolovanja za njegu člana porodice
• produženje ili uvođenje stalne terapije
• slanje elektronskih uputnica za redovne kontrole

Zajednički cilj tima je dugoročna, organizovana i odgovorna briga o zdravlju svakog pacijenta.

Slušamo.Brinemo.Liječimo

Kontakt informacije

Adresa: Džemala Bijedića 185, Sarajevo
Telefon: 033 922 160
Radno vrijeme: svakim radnim danom od 08:00 do 19:00 

