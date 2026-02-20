Porodična ambulanta Atrijum: Jednostavan prenos kartona i primarna zdravstvena briga na jednom mjestu.

Porodična medicina predstavlja temelj zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini i prvu tačku kontakta pacijenta sa zdravstvenom zaštitom. Upravo kroz porodičnu medicinu ostvaruje se kontinuitet liječenja, prevencija bolesti i dugoročno praćenje zdravstvenog stanja pojedinca i cijele porodice.

Poliklinika Atrijum bila je prva privatna zdravstvena ustanova koja je uvela porodičnu medicinu u sistemu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (ZZO KS), omogućivši osiguranicima da svoja prava koriste na isti način kao i u javnim zdravstvenim ustanovama.

Tri ambulante porodične medicine – kapacitet za 5.400 osiguranika

Danas Poliklinika Atrijum raspolaže sa tri ambulante porodične medicine, čime je stvoren kapacitet za 5.400 osiguranika ZZO KS.

Ovakva organizacija rada omogućava dostupnost ljekara, termine bez čekanja, kontinuirano praćenje pacijenata, kvalitetniju komunikaciju između pacijenta i medicinskog tima.

Kako izvršiti prenos kartona u porodičnu ambulantu Atrijum

Prenos kartona u porodičnu medicinu Atrijum je jednostavan, administrativno jasno definisan i bez prekida u zdravstvenoj zaštiti.

Pravo na prenos imaju svi osiguranici ZZO KS stariji od 14 godina.

Postupak prenosa kartona:

1. U trenutnoj ambulanti porodične medicine popunjava se zahtjev za prenos kartona.

2. Zahtjev se ovjerava od strane osoblja trenutne ambulante.

3. Ovjereni zahtjev se dostavlja u porodičnu ambulantu Atrijum (Džemala Bijedića 185) radi dalje obrade.

4. Nakon vraćanja zahtjeva u prethodnu ambulantu, karton se službenim putem prenosi u Atrijum.

Od tog trenutka pacijent automatski postaje član porodične medicine Atrijum, bez dodatnih obaveza.