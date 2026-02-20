DRug Ginekolog govori ono o čemu se šuti

U društvu gdje se o ženskom zdravlju često govori tiho, oprezno ili uopće ne govori, pojavljuju se ljekari koji bez ustručavanja otvaraju „neugodna“, intimna i često pogrešno shvaćena pitanja. Takav pristup posljednjih godina sve više privlači pažnju javnosti, ne kroz senzaciju, već kroz edukaciju, normalizaciju i osnaživanje žena da ozbiljno brinu o svom zdravlju.

Jedan od takvih ljekara je Dr. Bojan Stevanović, specijalista ginekologije i akušerstva, koji iza sebe ima i vrlo aktivnu Instagram zajednicu pod nazivom @drug_ginekolog, gdje redovno dijeli praktične savjete i odgovore na pitanja koja se često izostavljaju u formalnim medicinskim kontekstima.

Kada medicina izađe iz ordinacije

Teme poput vaginalnih infekcija, seksualnog zdravlja, hormonalnih promjena, bolnih odnosa, neplodnosti ili psiholoških aspekata ženskog zdravlja često su opterećene stidom i dezinformacijama. Upravo tu nastaje najveći problem: mnoge žene se javljaju kasno, dugo pate u tišini ili se oslanjaju na nepouzdane izvore informacija.

Stevanović u svom radu i kroz komunikaciju na Instagramu ponavlja jednu jednostavnu, ali snažnu misao: nema glupih pitanja – samo nepostavljenih. To je poruka koja, kako kaže, često predstavlja prekretnicu za pacijentice koje godinama nose simptome, dileme ili strahove, ali ih nikada nisu usudile izgovoriti naglas.