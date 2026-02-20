DRug Ginekolog govori ono o čemu se šuti

U društvu gdje se o ženskom zdravlju često govori tiho, oprezno ili uopće ne govori, pojavljuju se ljekari koji bez ustručavanja otvaraju „neugodna“, intimna i često pogrešno shvaćena pitanja. Takav pristup posljednjih godina sve više privlači pažnju javnosti, ne kroz senzaciju, već kroz edukaciju, normalizaciju i osnaživanje žena da ozbiljno brinu o svom zdravlju.
Jedan od takvih ljekara je Dr. Bojan Stevanović, specijalista ginekologije i akušerstva, koji iza sebe ima i vrlo aktivnu Instagram zajednicu pod nazivom @drug_ginekolog, gdje redovno dijeli praktične savjete i odgovore na pitanja koja se često izostavljaju u formalnim medicinskim kontekstima.
Kada medicina izađe iz ordinacije
Teme poput vaginalnih infekcija, seksualnog zdravlja, hormonalnih promjena, bolnih odnosa, neplodnosti ili psiholoških aspekata ženskog zdravlja često su opterećene stidom i dezinformacijama. Upravo tu nastaje najveći problem: mnoge žene se javljaju kasno, dugo pate u tišini ili se oslanjaju na nepouzdane izvore informacija.
Stevanović u svom radu i kroz komunikaciju na Instagramu ponavlja jednu jednostavnu, ali snažnu misao: nema glupih pitanja – samo nepostavljenih. To je poruka koja, kako kaže, često predstavlja prekretnicu za pacijentice koje godinama nose simptome, dileme ili strahove, ali ih nikada nisu usudile izgovoriti naglas.
Razgovor, ne samo pregled
Za Dr. Stevanovića ginekološki pregled nije samo tehnička procedura, to je prilika za razgovor. U Poliklinici Atrijum u Sarajevu on ginekološki pristup temelji na objašnjavanju, razumijevanju i uključivanju žene u odluke o vlastitom tijelu i zdravlju, uz dovoljno vremena za pitanja i detaljna objašnjenja svakog koraka pregleda i nalaza.
Takav pristup uključuje razgovore o:
• redovnim i neredovnim ciklusima
• seksualnom zdravlju i bolovima
• HPV-u i PAPA testu
• prevenciji karcinoma
• hormonalnom disbalansu
• problemima plodnosti
• promjenama u trudnoći i nakon poroda
Sve to bez zastrašivanja, stigme ili banalizacije simptoma.
Stručnost bez distance
Pacijentice posebno ističu osjećaj da razgovaraju s ljekarom koji je dostupan, jasan i neposredan, ali istovremeno stručno utemeljen. Takav odnos ne samo da olakšava tegobe, nego i gradi povjerenje koje je ključno za ranije otkrivanje problema i preventivnu brigu o zdravlju.
Rad u okviru Poliklinike Atrijum omogućava multidisciplinarni pristup, od brze dijagnostike i laboratorijskih analiza do uključivanja drugih specijalista po potrebi, čime se dodatno unapređuje ukupna skrb o ženskom zdravlju.
Zašto je ovaj pristup važan danas
Savremena ginekologija više nije samo „pregled i nalaz“. Ona uključuje razumijevanje žene kao cjelovitog bića, njenih navika, strahova, životnih faza i konteksta u kojem živi. Otvoren, empatičan pristup ne služi da privuče pažnju, nego da osnaži žene da brinu o sebi bez osjećaja krivnje ili srama.
U vremenu brzih pregleda i još bržih dijagnoza, ovakav način rada podsjeća na temeljnu vrijednost medicine: odnos povjerenja između ljekara i pacijentice. Kada se taj odnos izgradi, terapija postaje efikasnija, prevencija stvarnija, a pacijentkinje sigurnije, jer zdravstvena briga ne bi trebala počinjati strahom, nego razgovorom.