Zlatni puder i Klas među 25 najpopularnijih brendova u BiH.

Prema najnovijem istraživanju VALICON TOP BRANDS 2025, brend Zlatni puder i krovni brend Klas svrstani su među 25 najpopularnijih i najsnažnijih brendova u Bosni i Hercegovini, potvrđujući dugogodišnje povjerenje potrošača u kvalitet i tradiciju domaće proizvodnje.
U izrazito konkurentnom i “šarenom” tržišnom okruženju, gdje potrošači biraju prvenstveno kvalitet bez obzira na porijeklo brenda, Zlatni puder je zauzeo 20. mjesto, dok je Klas pozicioniran u Top 25 brendova u BiH . Ovaj rezultat potvrđuje snagu pojedinačnih proizvoda, ali i stabilnost krovnog brenda koji generacijama gradi svoju reputaciju.
Zlatni puder – sinonim za domaće brašno
Zlatni puder je mnogo više od brašna. On je temelj hiljada domaćih recepata, od tradicionalnih pita i hljebova do modernih slastica. Kroz decenije prisutnosti na tržištu, postao je sinonim za pouzdan kvalitet, stabilne performanse u pripremi tijesta i dosljednost u svakom pakovanju.
U vremenu kada potrošači traže brendove koji su “must have” u domaćinstvu, Zlatni puder je zadržao poziciju nezamjenljivog proizvoda na policama i u kuhinjama širom Bosne i Hercegovine.
Klas – čuvar originalnih recepata i tradicije
Kao krovni brend, Klas predstavlja jednu od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih prehrambenih kompanija u BiH. Klas je nosilac originalnih recepata i čuvar tradicije, sa proizvodima koji su obilježili djetinjstva i porodične trenutke mnogih generacija. Među najpoznatijim Klas brendovima izdvajaju se:
• Bosanski lokum – tradicionalni lokum sa autentičnom recepturom
• Klas rolati i Milk Roll – omiljeni deserti generacija
• Sarko keksi – prepoznatljiv klasik domaće konditorske ponude
• Klas tjestenina – pouzdan izbor za svakodnevne obroke
• Klas hljeb, pecivo i somuni – simbol domaće pekarske tradicije
Svaki od ovih proizvoda nosi snagu “top brenda”, potvrđujući da potrošači prepoznaju autentičnost, dosljednost i kvalitet kao ključne vrijednosti.
Snaga domaćih brendova u konkurentnom okruženju
Rezultati istraživanja pokazuju da u Bosni i Hercegovini uspijevaju brendovi koji uspješno osvoje sva domaća podtržišta i izgrade snažnu emocionalnu ili kvalitetom utemeljenu vezu s potrošačima. Upravo ta veza je ono što Klas i Zlatni puder, kao nezamjenjive proizvode u svakodnevnom životu građana BiH, njeguju decenijama – kroz inovacije, ali i kroz očuvanje tradicionalnih vrijednosti.
Klas nastavlja ulagati u kvalitet, modernizaciju proizvodnje i razvoj novih proizvoda, ostajući dosljedan svojoj misiji – da na trpeze donosi provjerene recepte, autentične okuse i sigurnost izbora.
