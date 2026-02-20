Prema najnovijem istraživanju VALICON TOP BRANDS 2025, brend Zlatni puder i krovni brend Klas svrstani su među 25 najpopularnijih i najsnažnijih brendova u Bosni i Hercegovini, potvrđujući dugogodišnje povjerenje potrošača u kvalitet i tradiciju domaće proizvodnje. U izrazito konkurentnom i “šarenom” tržišnom okruženju, gdje potrošači biraju prvenstveno kvalitet bez obzira na porijeklo brenda, Zlatni puder je zauzeo 20. mjesto, dok je Klas pozicioniran u Top 25 brendova u BiH . Ovaj rezultat potvrđuje snagu pojedinačnih proizvoda, ali i stabilnost krovnog brenda koji generacijama gradi svoju reputaciju.

Zlatni puder – sinonim za domaće brašno Zlatni puder je mnogo više od brašna. On je temelj hiljada domaćih recepata, od tradicionalnih pita i hljebova do modernih slastica. Kroz decenije prisutnosti na tržištu, postao je sinonim za pouzdan kvalitet, stabilne performanse u pripremi tijesta i dosljednost u svakom pakovanju. U vremenu kada potrošači traže brendove koji su “must have” u domaćinstvu, Zlatni puder je zadržao poziciju nezamjenljivog proizvoda na policama i u kuhinjama širom Bosne i Hercegovine. Klas – čuvar originalnih recepata i tradicije Kao krovni brend, Klas predstavlja jednu od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih prehrambenih kompanija u BiH. Klas je nosilac originalnih recepata i čuvar tradicije, sa proizvodima koji su obilježili djetinjstva i porodične trenutke mnogih generacija. Među najpoznatijim Klas brendovima izdvajaju se: • Bosanski lokum – tradicionalni lokum sa autentičnom recepturom • Klas rolati i Milk Roll – omiljeni deserti generacija • Sarko keksi – prepoznatljiv klasik domaće konditorske ponude • Klas tjestenina – pouzdan izbor za svakodnevne obroke • Klas hljeb, pecivo i somuni – simbol domaće pekarske tradicije

Svaki od ovih proizvoda nosi snagu “top brenda”, potvrđujući da potrošači prepoznaju autentičnost, dosljednost i kvalitet kao ključne vrijednosti.

Zlatni puder i Klas među 25 najpopularnijih brendova u BiH . Zlatni puder i Klas među 25 najpopularnijih brendova u BiH .