Gorenje imenuje fudbalsku legendu Luku Modrića ambasadorom brenda

Gorenje, jedan od vodećih evropskih proizvođača kućanskih aparata, s ponosom objavljuje novo partnerstvo s fudbalskom ikonom Lukom Modrićem, koji postaje ambasador brenda. Ova saradnja spaja brend prepoznat po izvrsnosti u domaćinstvu s igračem koji savršeno predstavlja majstorstvo, istrajnost i vrhunska postignuća. Partnerstvo će biti aktivirano širom Evrope kroz opsežnu saradnju.

Najveće vrijednosti su u krugu porodice

Kao osvajač Zlatne lopte i jedan od najcjenjenijih fudbalera svoje generacije, Luka Modrić simbolizira vrhunsku izvrsnost koja prevazilazi teren – a ta vrijednost savršeno se podudara s vrijednostima Gorenje brenda, posvećenom kvalitetu i udobnom, savremenom načinu života.

„Luka Modrić je više od fudbalske legende; on je čovjek kojem je porodica najveće životno dostignuće. U Gorenju njegujemo iste vrijednosti. Za nas, partnerstvo znači mnogo više od proizvoda – radi se o podršci porodičnom životu koji omogućava uspjeh. Kao ponosni otac troje djece, Luka dobro razumije koliko je važno kvalitetno porodično vrijeme. Ponekad su male stvari – poput pametnih kućanskih aparata koji štede vrijeme – te koje prave veliku razliku, dajući njegovoj porodici više trenutaka za odmor i zajedništvo. Ponosni smo što pružamo tu „tihu asistenciju“ koja Luki, kao i porodicama širom Evrope, omogućava da se fokusiraju na ono što je zaista važno.” – izjavila je Elma Alibegović- Nemer, Gorenje marketing brand Manager Region EE2

Utemeljeni na zajedničkim vrijednostima

Za Luku, odluka o saradnji s Gorenjem proizašla je iz zajedničke posvećenosti porodici i skromnom, prizemljenom pristupu životu.

„Ponosan sam što postajem dio Gorenje porodice,” rekao je Luka Modrić. „Oduvijek sam vjerovao da je moja igra pod svjetlima stadiona odraz mira i stabilnosti koju pronalazim kod kuće. Gorenje dijeli iste porodične vrijednosti i stvara okruženje u kojem je svakodnevni život jednostavniji, dopuštajući mi da svoju energiju posvetim karijeri i najbližima. Prava veličina je put koji počinje kod kuće.”

Naslijeđe vrhunskog fudbala

Partnerstvo Gorenja i Luke Modrića dodatno jača fudbalsko naslijeđe Hisense grupe. Kao jedan od lidera u proizvodnji kućanskih aparata, Hisense grupa ima bogatu prošlost partnerstava s najvećim fudbalskim događajima, uključujući UEFA EURO 2016., 2020. i 2024., kao i FIFA Svjetsko prvenstvo 2018., 2022. i 2026.