Uk: Povlačim se iz političkog života do oktobarskih izbora

Skupština Kanton Sarajevo zakazana je za 6. mart, kada će biti razmatrana ostavka Vlade Kantona Sarajevo, potvrdio je premijer u ostavci Nihad Uk.

Rok za formiranje nove vlade još nije definisan i zavisiće od odluka Skupštine i političkih subjekata koji preuzimaju odgovornost za ovaj proces, istakao je Uk za BHRT. Dodao je da se iskreno nada formiranju nove vlade ili rekonstrukciji postojeće, što je bila njegova namjera kada je podnio ostavku prije sedam dana.

Premijer u ostavci naglasio je da neće učestvovati u radu buduće vlade i da se povlači iz političkog života do Općih izbora u oktobru. Pojašnjavajući razloge svoje odluke, Uk je rekao da nije riječ o političkom igrokazu, već o odgovoru mladim ljudima koji su izražavali nezadovoljstvo nakon tragične situacije i tražili promjene u sistemu.

Govoreći o sigurnosti u Kantonu Sarajevo nakon tragične tramvajske nesreće 12. februara, kada je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, Uk je naglasio da građani, posebno mladi, kroz proteste traže odgovornost, sigurnost i poboljšanja u javnom prijevozu. Istakao je da subjektivni osjećaj građana najbolje odražava koliko su sigurni, uzimajući u obzir i statistiku i stvarno stanje na terenu.

Uk je također komentarisao stanje u komunalnoj privredi, navodeći probleme s kadrovskom organizacijom.

Kako je rekao, u KJKP Vodovod i kanalizacija navode da imaju 250 viška zaposlenih, ali istovremeno 200 radnika nedostaje za obavljanje konkretnih poslova.