Bolnica Medicana Sarajevo uz penzionere: Omogućeno plaćanje zdravstvenih usluga na rate.

Bolnica Medicana Sarajevo potpisala je ugovor sa Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO), kojim se svim penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine omogućava korištenje zdravstvenih usluga mogućnost plaćanja do 12 rata.

Ova pogodnost obuhvata kompletan spektar zdravstvenih usluga koje se pružaju u bolnici, uključujući polikliničke preglede, dijagnostičke procedure i snimanja, laboratorijske analize, kontrolne preglede, kao i operativne zahvate. Minimalni iznos usluge za ostvarivanje prava na plaćanje na rate iznosi 200 KM. Ova pogodnost važi do kraja 2026. godine.

Bolnica Medicana Sarajevo nastavlja i svoju kampanju kojom penzioneri ostvaruju 30 posto popusta na sve usluge.

Ova saradnja predstavlja dio strateške misije bolnice Medicana Sarajevo da savremenu i visokokvalitetnu zdravstvenu uslugu učini dostupnom što većem broju građana, pod finansijski prihvatljivim i fleksibilnim uslovima. Od samog otvaranja u Sarajevu, Medicana posluje sa jasnom vizijom dugoročnog ulaganja u lokalnu zajednicu, s posebnim fokusom na podršku penzionerima kao jednoj od najosjetljivijih kategorija društva.

- Od samog početka našeg rada u Sarajevu, cilj nam je bio pružiti vrhunsku medicinsku uslugu uz visok nivo stručnosti, savremenu tehnologiju i snažan osjećaj društvene odgovornosti. Potpisivanjem ovog ugovora želimo pružiti konkretnu podršku penzionerima i omogućiti im pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bez dodatnog finansijskog opterećenja. Vjerujemo da je dostupnost zdravstvene zaštite temelj zdravog i stabilnog društva, kazao je prof. dr. Sedat Ziyade, izvršni direktor bolnice Medicana Sarajevo.

Za više informacija o uslovima i načinu korištenja pogodnosti, penzioneri se mogu obratiti direktno u bolnici Medicana Sarajevo, putem call centra na broj +387 33 848 888 ili putem e-mail adrese [email protected].