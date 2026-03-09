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CHILDREN SPEED CAMP

Skijaške legende i mladi talenti na stazama Bjelašnice: Počeo Telemach Children Speed Camp

Mladi skijaši treniraju uz legende i vrhunske trenere na Bjelašnici, jačajući talente i međunarodnu saradnju

Skijaške legende i mladi talenti na stazama Bjelašnice: Počeo Telemach Children Speed Camp. Telemach

Marketing

9.3.2026

Na Bjelašnici je počeo jubilarni, peti Telemach Children Speed Camp, međunarodni edukativno-takmičarski kamp za mlade skijaške talente koji se održava od 9. do 12. marta 2026. godine. Organizator projekta je Skijaški klub Olimpic iz Sarajeva, uz generalno sponzorstvo i dugogodišnju podršku kompanije Telemach BH.

Program i ciljevi ovog jedinstvenog događaja predstavljeni su na konferenciji za medije na kojoj su govorili Admir Drinić, generalni direktor kompanije Telemach BH, Edin Durić, predsjednik Ski kluba Olimpic i direktor kampa, Admir Bukva, direktor ZOI’84 – Olimpijskog centra Bjelašnica, te legende svjetskog skijanja Paola Magoni i Livio Magoni.

U svom obraćanju direktor Edin Durić je istakao da peto izdanje kampa predstavlja potvrdu kontinuiteta i stabilnosti projekta: „Naš cilj je omogućiti mladim skijašima specijalizovani rad na brzim disciplinama, uz maksimalan fokus na sigurnost, tehniku i mentalnu pripremu što je rijetkost u kampovima za mlađe uzraste ne samo u regionu, nego i u svijetu. Angažmanom bivših vrhunskih takmičara i elitnog trenerskog kadra, kamp pruža izuzetnu edukativnu i motivacijsku snagu. Posebno nas raduje dolazak novog lica - italijanske skijaške legende Petera Runggaldiera, što dodatno podiže međunarodni kredibilitet kampa“, naglasio je. 

Skijaške legende i mladi talenti na stazama Bjelašnice: Počeo Telemach Children Speed Camp. Telemach

Dugoročna podrška mladima temelj je strateškog opredjeljenja kompanije Telemach BH i razlog zbog kojeg stoji uz ovaj projekat od samog početka.

Peto izdanje Telemach Children Speed Campa potvrđuje da kada se vizija, znanje i posvećenost spoje s partnerstvom, nastaju projekti koji mijenjaju sportsku budućnost mladih. Ponosni smo što i na ovaj način doprinosimo razvoju talenata te promociji bh. olimpijske ljepotice Bjelašnice kao atraktivne destinacije vrhunskog zimskog sporta“, istakao je Admir Drinić, generalni direktor Telemacha.

Skijaške legende i mladi talenti na stazama Bjelašnice: Počeo Telemach Children Speed Camp. Telemach

Kamp je tokom pet godina okupio preko 300 mladih skijaša, a ove godine učestvuje oko 60 takmičara (U14, U16, U18), 30 revijalnih učesnika (U10, U12) i 20 trenera iz BiH i inozemstva. Tu su timovi iz Mađarske, Slovačke, Italije, Portugala, San Marina i BiH, uz devet domaćih klubova.

Učesnike očekuju dinamični treninzi na stazama Bjelašnice i teorijske sesije uz svjetske skijaške zvijezde, a završni Telemach Speed Race Fest 12. marta bit će kruna četverodnevnog programa koji povezuje Evropu kroz sport, znanje i zajedničku viziju razvoja mladih šampiona. Osim Magonijevih i Runggaldiera, stručni doprinos ovogodišnjem kampu dat će i Kristian Ghedina, višestruki pobjednik utrka Svjetskog kupa u spustu i Super-G te bivši bh. olimpijac Edin Terzić, danas međunarodni tehnički delegat pri FIS-u.

Skijaške legende i mladi talenti na stazama Bjelašnice: Počeo Telemach Children Speed Camp. Telemach

Značaj ovog događaja prepoznala je Međunarodna skijaška federacija (FIS) i nalazi se u kalendaru FIS Development Programa te SES – Small/Evolving Ski Nations programa, čime je pozicioniran kao dio zvanične razvojne strukture svjetskog skijanja.

Za više informacija posjetite:
• Telemach: Facebook i Instagram
• Telemach Children Speed Camp: Facebook i Instagram

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