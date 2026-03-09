Skijaške legende i mladi talenti na stazama Bjelašnice: Počeo Telemach Children Speed Camp

Na Bjelašnici je počeo jubilarni, peti Telemach Children Speed Camp, međunarodni edukativno-takmičarski kamp za mlade skijaške talente koji se održava od 9. do 12. marta 2026. godine. Organizator projekta je Skijaški klub Olimpic iz Sarajeva, uz generalno sponzorstvo i dugogodišnju podršku kompanije Telemach BH.

Program i ciljevi ovog jedinstvenog događaja predstavljeni su na konferenciji za medije na kojoj su govorili Admir Drinić, generalni direktor kompanije Telemach BH, Edin Durić, predsjednik Ski kluba Olimpic i direktor kampa, Admir Bukva, direktor ZOI’84 – Olimpijskog centra Bjelašnica, te legende svjetskog skijanja Paola Magoni i Livio Magoni.

U svom obraćanju direktor Edin Durić je istakao da peto izdanje kampa predstavlja potvrdu kontinuiteta i stabilnosti projekta: „Naš cilj je omogućiti mladim skijašima specijalizovani rad na brzim disciplinama, uz maksimalan fokus na sigurnost, tehniku i mentalnu pripremu što je rijetkost u kampovima za mlađe uzraste ne samo u regionu, nego i u svijetu. Angažmanom bivših vrhunskih takmičara i elitnog trenerskog kadra, kamp pruža izuzetnu edukativnu i motivacijsku snagu. Posebno nas raduje dolazak novog lica - italijanske skijaške legende Petera Runggaldiera, što dodatno podiže međunarodni kredibilitet kampa“, naglasio je.