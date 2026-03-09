Skijaške legende i mladi talenti na stazama Bjelašnice: Počeo Telemach Children Speed Camp

Na Bjelašnici je počeo jubilarni, peti Telemach Children Speed Camp, međunarodni edukativno-takmičarski kamp za mlade skijaške talente koji se održava od 9. do 12. marta 2026. godine. Organizator projekta je Skijaški klub Olimpic iz Sarajeva, uz generalno sponzorstvo i dugogodišnju podršku kompanije Telemach BH.
Program i ciljevi ovog jedinstvenog događaja predstavljeni su na konferenciji za medije na kojoj su govorili Admir Drinić, generalni direktor kompanije Telemach BH, Edin Durić, predsjednik Ski kluba Olimpic i direktor kampa, Admir Bukva, direktor ZOI’84 – Olimpijskog centra Bjelašnica, te legende svjetskog skijanja Paola Magoni i Livio Magoni.
U svom obraćanju direktor Edin Durić je istakao da peto izdanje kampa predstavlja potvrdu kontinuiteta i stabilnosti projekta: „Naš cilj je omogućiti mladim skijašima specijalizovani rad na brzim disciplinama, uz maksimalan fokus na sigurnost, tehniku i mentalnu pripremu što je rijetkost u kampovima za mlađe uzraste ne samo u regionu, nego i u svijetu. Angažmanom bivših vrhunskih takmičara i elitnog trenerskog kadra, kamp pruža izuzetnu edukativnu i motivacijsku snagu. Posebno nas raduje dolazak novog lica - italijanske skijaške legende Petera Runggaldiera, što dodatno podiže međunarodni kredibilitet kampa“, naglasio je.
Dugoročna podrška mladima temelj je strateškog opredjeljenja kompanije Telemach BH i razlog zbog kojeg stoji uz ovaj projekat od samog početka.
„Peto izdanje Telemach Children Speed Campa potvrđuje da kada se vizija, znanje i posvećenost spoje s partnerstvom, nastaju projekti koji mijenjaju sportsku budućnost mladih. Ponosni smo što i na ovaj način doprinosimo razvoju talenata te promociji bh. olimpijske ljepotice Bjelašnice kao atraktivne destinacije vrhunskog zimskog sporta“, istakao je Admir Drinić, generalni direktor Telemacha.
Kamp je tokom pet godina okupio preko 300 mladih skijaša, a ove godine učestvuje oko 60 takmičara (U14, U16, U18), 30 revijalnih učesnika (U10, U12) i 20 trenera iz BiH i inozemstva. Tu su timovi iz Mađarske, Slovačke, Italije, Portugala, San Marina i BiH, uz devet domaćih klubova.
Učesnike očekuju dinamični treninzi na stazama Bjelašnice i teorijske sesije uz svjetske skijaške zvijezde, a završni Telemach Speed Race Fest 12. marta bit će kruna četverodnevnog programa koji povezuje Evropu kroz sport, znanje i zajedničku viziju razvoja mladih šampiona. Osim Magonijevih i Runggaldiera, stručni doprinos ovogodišnjem kampu dat će i Kristian Ghedina, višestruki pobjednik utrka Svjetskog kupa u spustu i Super-G te bivši bh. olimpijac Edin Terzić, danas međunarodni tehnički delegat pri FIS-u.
Značaj ovog događaja prepoznala je Međunarodna skijaška federacija (FIS) i nalazi se u kalendaru FIS Development Programa te SES – Small/Evolving Ski Nations programa, čime je pozicioniran kao dio zvanične razvojne strukture svjetskog skijanja.
Za više informacija posjetite:
• Telemach: Facebook i Instagram
• Telemach Children Speed Camp: Facebook i Instagram