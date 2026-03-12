Završen peti Telemach Children Speed Camp

Na Bjelašnici je završeno jubilarno peto izdanje Telemach Children Speed Campa, međunarodnog edukativno-takmičarskog kampa koji je od 9. do 12. marta okupio oko 60 talentovanih mladih skijaša iz Mađarske, Slovačke, Italije, Portugala, San Marina i Bosne i Hercegovine. Tokom četiri dana mladi sportisti imali su priliku usavršiti znanja i tehničko-taktičke elemente, uz fokus na brze skijaške discipline te raditi na sigurnosti i mentalnoj pripremi. Nakon intenzivnih treninga i edukativnih sesija koje su, između ostalih, vodile svjetske skijaške legende i vrhunski treneri - Paola Magoni, Livio Magoni, Kristian Ghedina, Peter Runggaldier i Edin Terzić, program kampa je zaključen takmičenjem u brzim skijaškim disciplinama - Telemach Speed Race Fest.

Predstavljamo pobjednike

Najuspješniji takmičari Telemach Speed Race Festa, prema kategorijama su:

PRVA TRKA

U14 djevojčice: Kovari Gerda (Mađarska), Huremović Uma (Ski klub Bjelašnica, BiH), Čerimidžić Minja (Ski klub Jahorina, BiH)

U14 dječaci – Mujkanović Rijad (Skijaški klub SKIIX, BiH), Francesco Romano (Italija), Mirojević Adi (Skijaški klub Alpin, BiH)

U 16 djevojčice – Fenyvesi Zsofia (Mađarska), Brozik Boglarka (Mađarska), Mrdić Tamara (Ski klub Jahorina, BiH)

U 16 dječaci – Murtić Rajan (Ski klub Olimpic, BiH), Kahvedžić Emir (Skijaški klub SSK, BiH), Dedajić Jan (Skijaški klub SSK, BiH)

Juniori U18 – djevojčice: Kenović Ada (BiH), Balić Selma (Ski klub Bjelašnica, BiH)

Juniori U18 – dječaci: Mini Rafael (San Marino), Stacchni Elia (San Marino), Sgarbosa Giovanni (Italija)

DRUGA TRKA

U 14 djevojčice: Kovari Gerda (Mađarska), Duratbegović Asija (Ski klub Bjelašnica, BiH), Huremović Uma (Ski klub Bjelašnica, BiH)

U 14 dječaci – Mirojević Adi (Skijaški klub Alpin, BiH), Mujkanović Rijad (Skijaški klub SKIIX, BiH), Telalović Edin (Skijaški klub SSK, BiH),

U 16 djevojčice – Brozik Boglarka (Mađarska), Fenyvesi Zsofia (Mađarska), Mrdić Tamara (Ski klub Jahorina, BiH)

U 16 dječaci – Kahvedžić Emir (Skijaški klub SSK, BiH), Bukvić Emin (Skijaški klub Alpin, BiH), Tiška Tan (Hrvatska)

Juniori U18 – djevojčice: Kenović Ada (BiH), Balić Selma (Ski klub Bjelašnica, BiH)

Juniori U18 – dječaci: Stacchni Elia (San Marino), Mini Rafael (San Marino), Sgarbosa Giovanni (Italija)

Osim medalja i priznanja za najbolje, svi učesnici kući nose dragocjeno iskustvo rada s vrhunskim stručnjacima, nova prijateljstva i dodatnu motivaciju za dalji razvoj sportske karijere.

Međunarodni značaj

Tokom pet godina Telemach Children Speed Camp je okupio više od 300 mladih skijaša iz brojnih evropskih zemalja i profilirao se kao jedan od rijetkih specijaliziranih razvojnih programa za brze discipline u Evropi. Zahvaljujući Međunarodnoj skijaškoj federaciji FIS, koja je Telemach Children Speed Camp uvrstila u kalendar FIS Development Programa i SES – Small/Evolving Ski Nations programa, ovaj događaj je pozicioniran kao dio zvanične razvojne strukture svjetskog skijanja.

Organizator kampa je Ski klub Olimpic iz Sarajeva, a generalni sponzor je kompanija Telemach BH koja od prvog izdanja kontinuirano podržava razvoj mladih skijaških talenata i afirmaciju Bjelašnice kao ski destinacije.



