Telemach donosi najbrži optički internet do 650 Mbps u EON paketima

Telemach BH pokrenuo je novu kampanju koja korisnicima omogućava još brži internet i atraktivnu akcijsku ponudu. Sada, zahvaljujući unaprijeđenoj optičkoj mreži, korisnici EON paketa mogu uživati u internet brzini do 650 Mbps, uz stabilnu i pouzdanu vezu.

Savremeni način života podrazumijeva stalnu povezanost, od online edukacije i rada od kuće do streaminga, gaminga i korištenja pametnih uređaja. Upravo zato kvalitetna mrežna infrastruktura postaje ključna za svakodnevno digitalno iskustvo u domaćinstvu.

Telemach već 16 godina kontinuirano investira u razvoj mrežne infrastrukture i optičke tehnologije u Bosni i Hercegovini, omogućavajući korisnicima veće brzine, manju latenciju i stabilne performanse čak i kada je na mrežu istovremeno povezano više uređaja.

Za nove korisnike, Telemach je pripremio posebnu akcijsku ponudu:

• EON paketi (digitalna televizija, internet i fiksna telefonija) – prvih 6 mjeseci po 1 KM mjesečno

• EON DUO paketi (digitalna televizija i internet) – prva 4 mjeseca po 1 KM mjesečno

Uz superbrzi internet, EON platforma donosi bogat TV sadržaj i napredne funkcionalnosti poput gledanja na više uređaja, vraćanja programa unazad i personalizovanog TV iskustva.

Kombinacijom napredne optičke mreže i EON platforme, Telemach nastavlja razvijati digitalne usluge i korisnicima u Bosni i Hercegovini omogućava brzo, stabilno i moderno internet i TV iskustvo.

Za više informacija o EON paketima, posjetite telemach.ba ili najbližu Telemach poslovnicu.