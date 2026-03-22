Oaza kroz kampanju „Motion Emotion“ donosi poruku „Voda koja te pokreće!“.

Oaza doo pokrenula je novu komunikacijsku kampanju pod nazivom „Motion Emotion“, kojom kroz slogan „Voda koja te pokreće!“ stavlja fokus na svakodnevni ritam života, pokret i važnost hidratacije.
Kampanja je usmjerena na savremenog potrošača i situacije u kojima voda postaje sastavni dio dnevnih navika — tokom poslovnih obaveza, fizičke aktivnosti, putovanja ili trenutaka predaha. Kroz vizualni i komunikacijski koncept, Oaza naglašava povezanost proizvoda sa energijom svakodnevice i aktivnim stilom života.
Aktivnosti kampanje realizovat će se kroz više komunikacijskih kanala, uključujući digitalne platforme, promotivne sadržaje i direktne kontakte s potrošačima, s ciljem dodatnog jačanja prisutnosti brenda na tržištu.
Prema riječima Senide Medić, brand managerice kompanije Oaza:
"Kampanja Motion Emotion nastala je iz želje da kroz jednostavnu i prepoznatljivu poruku približimo vrijednosti koje Oaza nosi kao brend. Slogan ‘Voda koja te pokreće!’ govori o svakodnevnim trenucima u kojima nam je potrebna energija, fokus i osvježenje, a upravo tu želimo biti prirodan izbor potrošača."
Iz kompanije ističu da nova kampanja predstavlja nastavak kontinuiranog rada na razvoju brenda i prilagođavanju komunikacije navikama savremenih potrošača.