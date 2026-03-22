Oaza kroz kampanju „Motion Emotion“ donosi poruku „Voda koja te pokreće!“.

Oaza doo pokrenula je novu komunikacijsku kampanju pod nazivom „Motion Emotion“, kojom kroz slogan „Voda koja te pokreće!“ stavlja fokus na svakodnevni ritam života, pokret i važnost hidratacije.

Kampanja je usmjerena na savremenog potrošača i situacije u kojima voda postaje sastavni dio dnevnih navika — tokom poslovnih obaveza, fizičke aktivnosti, putovanja ili trenutaka predaha. Kroz vizualni i komunikacijski koncept, Oaza naglašava povezanost proizvoda sa energijom svakodnevice i aktivnim stilom života.