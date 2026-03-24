Snažan rast i uspješno ostvarenje postavljenih ciljeva poslovanja u 2025. godini

Ukupna imovina Union banke sa krajem 2025. godine iznosila je preko 1,55 milijardi KM i u odnosu na prethodnu 2024. godinu zabilježila je rast od 21%, depoziti su iznosili 1,33 milijarde KM sa rastom od 22%, ostvaren je dvocifreni procentualni rast kreditnog portfolija te je ukupna kamatonosna imovina prešla iznos od 1 milijarde KM. Istovremeno kvaliteta kreditnog portfolija zadržana je na izuzetno visokom nivou, a na što ukazuje i visina učešća stope nekvalitetnih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju od svega 0,5% po čemu je Union banka, vrlo izvjesno najbolja banka na tržištu. Ukupni regulatorni kapital iznosi više od 202 miliona KM, a stopa regulatornog kapitala od 34% pokazuje snagu i stabilnost te potencijal za daljnji rast i razvoj.

U saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija-financija odnosno Vladom Federacije BiH nastavljene su aktivnosti na realizaciji dugogodišnjeg programa stambenog kreditiranja za mlade te su sredstva izdvojena za ovu namjenu od preko 40 miliona KM u cijelosti iskorištena u rekordnom roku čime se još jednom potvrdila kvaliteta i svrsishodnost ovog proizvoda, ali i spremnost Union banke da odgovori velikom zahtjevu tržišta. Kroz partnerstva s domaćim i međunarodnim institucijama implementirani su projekti podrške energetskoj efikasnosti i održivom razvoju.

Proces unapređenja digitalnih i operativnih kapaciteta, širenje poslovne mreže, povećanje broja savremenih bankomata, razvoj novih proizvoda i dodatno jačanje dostupnosti i kvaliteta usluga nastavljen je i u 2025. godini.

Iako poslovni model Union banke, kao jedine komercijalne banke u većinskom državnom vlasništvu, nije usmjeren ka maksimiziranju dobiti, ostvaren je i značajan rast dobiti koja će biti usmjerena ka daljnjem jačanju i širenju poslovanja, a u cilju pružanja što povoljnijih uvjeta kreditiranja i bankarskih usluga klijentima. Na ovaj način Union banka ostaje posvećena razvoju domaće privrede, stvaranju boljih uslova života za građane i jačanju pozicije jedne od vodećih servisnih banaka za javni sektor u Federaciji BiH.

I u 2026. godini Union banka nastavlja sa transparentnim, odgovornim i održivim poslovanjem uz zahvalnost svim klijentima, partnerima, dioničarima i zaposlenima koji doprinose rezultatima i povjerenju koje traje.