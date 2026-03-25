MojSan gradi novu fabriku kreveta

Kompanija Delibašić poliuretani d.o.o. - brand MojSan, 2025. godinu kao najuspješniju godinu od svog osnivanja obilježava i kroz početak jedne od najznačajnijih investicija do sada. Izgradnja nove fabrike kreveta branda MojSan je razvojni korak na polju proširenja i unaprijeđenja asortimana kolekcije sistema za spavanje u domeni krevetnih sistema koja će omogućiti dugoročno strateško poziciniranje branda MojSan u ovoj oblasti.

U razgovoru sa generalnom direktoricom kompanije, gospođom Beadisom Delibašić - Husika, saznajemo da je brand MojSan već duži niz godina prisutan u segmentu proizvodnje kreveta te da je ovaj korak logičan razvojni slijed kompanije koja se susreće sa sve većom potražnjom kako na domaćem tako i na inostranom tržištu. "Naša nova investicija zapravo prati naš razvoj i zahtjeve tržišta za modernim rješenjima krevetnih sistema, a ova investicija sa mašinskim parkom usklađenim sa najnovijim trendovima u industriji će biti odgovor na te zahtjeve. Nova fabrika kreveta se gradi punim intenzitetom te očekujemo da ćemo već krajem 2026. godine pokrenuti proizvodni proces na ovoj lokaciji na čemu neumorno radi naš cijeli tim. Lokacija kompleksa koji gradimo u Visokom je zapravo jako blizu fabrike madraca MojSan u Čatićima u Kaknju, te naše kompanije za proizvodnju PU pjene. Tu smo se kvalitetno pozicionirali i napravili logistički olakšan sistem komunikacije u ovim povezanim proizvodnim djelatnostima što će nam omogućiti visok nivo efikasnosti procesa. Trenutno u segmentu proizvodnje kreveta imamo 40 zaposlenih a uslovi koje gradimo u prvoj fazi će omogućiti dodatna upošljavanja i uduplavanje kapaciteta", zaključuje Beadisa Delibašić - Husika.

Investicija branda MojSan u prvoj fazi izgradnje fabrike kreveta, u proizvodni prostor od 6250 m2, značit će finalizaciju investicije vrijedne preko 6 miliona konvertibilnih maraka. Druga predviđena faza podrazumijevat će ulaganja koja će omogućiti dodatnih 4000 m2 a koja se očekuje u narednih nekoliko godina.

Brand MojSan kontinuirani razvoj kroz investicije u tehnološko proizvodnom smislu prati kroz razvoj prodajne mreže u regiji i Europi te svojim primjerom usmjerava fokus na potencijale i mogućnosti proizvođačke industrije u Bosni i Hercegovini. Brand MojSan kao domaći, bosanskohercegovački brand, ima značajnu poziciju u ukupnom izvozu roba iz asortimana za spavanje iz BiH uz naglasak da je od ukupnog obima izvoza na inozemna tržišta brand MojSan dominantno izvezao proizvode koji spadaju u srednji viši i viši rang proizvoda, preko 90% od ukupnog izvoza. Također, ono što je najbitnije, preko 95% kompletnog izvoza jeste asortiman pod nazivom MojSan čime se ovaj domaći brand strateški pozicionira kod kupaca širom Europe gradeći vlastiti identitet