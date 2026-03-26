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CRNO TRŽIŠTE DUHANA U BIH

Pomaka ima, ali šverc rezanog duhana i dalje dominira

IPSOS istraživanje pokazuje da udio neoporezovanih duhanskih proizvoda opada na 26%, ali šverc rezanog duhana i dalje čini najveći dio crnog tržišta

Oduzeti duhan. UIO

L.B.R.

26.3.2026

Recentni rezultati IPSOS istraživanja pokazali su ohrabrujuće podatke u proteklom periodu kada je u pitanju napredak koji je ostvaren u suzbijanju ilegalnog tržišta duhanskih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Ipak, treba naglasiti da ovaj problem i dalje ima značajne razmjere i posljedice, kako za zdravstvo, tako i za ekonomiju u našoj državi.

Istraživanje u brojkama

Istraživanje je provedeno u razdoblju od 23. novembra 2025. do 11. januara 2026. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku stanovništva Bosne i Hercegovine starijih od 19 godina. Uzorak je zasnovan na podacima Agencije za statistiku BiH prema popisu iz 2013. godine i procjenama populacije iz 2023. godine. Podaci su prikupljani metodom licem u lice (F2F) uz korištenje CAPI tehnologije (Computer Assisted Personal Interviewing). Analiza je urađena na osnovu odgovora ispitanika, ali i fotografija duhanskih proizvoda koje ispitanici trenutno koriste. Cilj istraživanja bio je procijeniti veličinu tržišta duhanskih proizvoda u BiH, s posebnim fokusom na udio neoporezovanih, odnosno ilegalnih proizvoda.

Smanjenje crnog tržišta

Rezultati IPSOS istraživanja pokazuju značajan pad ilegalnog tržišta duhanskih proizvoda. Udio neoporezovanih proizvoda u ukupnoj potrošnji pao je sa 33% u 2025. godini na 26% u 2026., što predstavlja pad od 21%. Iako je riječ o pozitivnom trendu i rezultatu pojačanih aktivnosti institucija za provedbu zakona, ilegalno tržište i dalje čini više od četvrtine ukupne potrošnje duhanskih proizvoda u BiH.

- Podaci su ohrabrujući, ali problem i dalje ima ozbiljne ekonomske i zdravstvene posljedice- komentariše Faruk Hadžić, ekonomski analitičar.

- I dalje više od jedne četvrtine tržišta ostaje izvan legalnih tokova, a glavni izazov predstavlja neoporezovani rezani duhan, koji i dalje čini najveći dio crnog tržišta.

Istraživanje pokazuje da neoporezovane cigarete čine oko 3% ukupne potrošnje, što je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu kada je njihov udio iznosio 4%. Nelegalne cigarete uglavnom su bez porezne markice ili s markicom druge zemlje, najčešće Kosova. Glavni kanali prodaje ostaju pijace, iako se prodaja odvija i putem alternativnih kanala, poput neformalnih mreža i individualne prodaje.

Pijace i dalje predstavljaju najčešće mjesto kupovine ilegalnih duhanskih proizvoda, posebno rezanog duhana. Tokom pandemije porasli su online kanali prodaje putem društvenih mreža i digitalnih platformi, ali tradicionalni kanali i dalje dominiraju na ilegalnom tržištu.

Oduzeti duhan. UIO

Rezani duhan i dalje predvodi crno tržište

Najveći dio ilegalnog tržišta u BiH odnosi se na rezani duhan, koji se prodaje putem nelegalnih kanala distribucije, uključujući pijace, ulične prodavače i neformalne mreže među poznanicima. Prema IPSOS istraživanju, čak 94% ukupne potrošnje rezanog duhana čini neoporezovani proizvod, što pokazuje da je ovaj segment gotovo u potpunosti izvan legalnih tokova oporezivanja.

Procjenjuje se da je ukupna potrošnja ilegalnog rezanog duhana iznosila 1.535 tona u 2026. godini, što je manje u odnosu na 2.062 tone u 2025. i 2.019 tona u 2024. godini. U poređenju s 2020. godinom, kada je procijenjena na 1.635 tona, može se zaključiti da se količine ilegalnog rezanog duhana postepeno vraćaju na ranije nivoe. Ipak, riječ je o velikom volumenu, koji potvrđuje da ilegalni rezani duhan ostaje ključni segment crnog tržišta u BiH.

Fiskalni gubici države

Zbog crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda Bosna i Hercegovina godišnje gubi oko 419 miliona KM prihoda od akciza i PDV-a. Ovaj iznos mogao bi biti uložen u izgradnju novih dionica autoputa na Koridoru Vc, finansiranje jedne kompletne mjesečne isplate penzija za sve penzionere ili modernizaciju velikih kliničkih centara u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru.

- Svako smanjenje ilegalnog tržišta znači više sredstava za javne budžete, infrastrukturu i razvojne projekte koji direktno utiču na svakodnevni život građana - objašnjava Hadžić: “Ulaganja u zdravstvo, infrastrukturu i penzije direktno zavise od ovih prihoda, a poseban fokus treba biti na rezanom duhanu, gdje postoji najveći prostor za povećanje javnih prihoda i smanjenje sive ekonomije.”

BiH u evropskom kontekstu

Bosna i Hercegovina nije izolovan slučaj. Prema izvještaju Oxford Economics, u EU je 2024. godine konzumirano 39,2 milijarde ilegalnih cigareta, što čini 9,2% ukupnog tržišta, a države članice izgubile su oko 14,9 milijardi eura poreznih prihoda. Krivotvorene cigarete čine oko 39% svih ilegalnih cigareta u EU, dok kriminalne mreže sve više premještaju proizvodnju unutar same Unije.

- Iskustva EU pokazuju da je moguće smanjiti obim ilegalnog tržišta kombinacijom efikasne kontrole, uravnotežene akcizne politike i edukacije potrošača,” ističe Hadžić. “U BiH problem dodatno otežava visoki udio rezanog duhana i neformalni kanali prodaje, gdje cijena ilegalnih proizvoda i dalje privlači potrošače.

Ekonomski analitičar Faruk Hadžić. Arhiv

Preporučene mjere

Stručnjaci, uključujući Hadžića, preporučuju nekoliko ključnih koraka za dalji napredak:

• Jačanje inspekcijskih i carinskih kapaciteta;
• Modernizaciju sistema praćenja duhanskih proizvoda;
• Intenzivnije kontrole tržišta, posebno pijaca i neformalnih kanala;
• Uravnoteženu akciznu politiku koja smanjuje razliku u cijeni legalnih i ilegalnih proizvoda;
• Edukaciju potrošača o rizicima kupovine ilegalnih duhanskih proizvoda.

Hadžić zaključuje:

- Naredni period mora donijeti jačanje institucionalnih kapaciteta za kontrolu ilegalne trgovine, modernizaciju sistema praćenja, intenzivnije kontrole na tržištu i bolju koordinaciju institucija. Paralelno s tim, važno je podizati svijest potrošača o rizicima kupovine ilegalnih proizvoda. Posebno je fokus na rezanom duvanu, koji ostaje najveći generator crnog tržišta, jer tu postoji najveći prostor za povećanje javnih prihoda i smanjenje sive ekonomije.

# IPSOS
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