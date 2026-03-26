Pomaka ima, ali šverc rezanog duhana i dalje dominira

Recentni rezultati IPSOS istraživanja pokazali su ohrabrujuće podatke u proteklom periodu kada je u pitanju napredak koji je ostvaren u suzbijanju ilegalnog tržišta duhanskih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Ipak, treba naglasiti da ovaj problem i dalje ima značajne razmjere i posljedice, kako za zdravstvo, tako i za ekonomiju u našoj državi.

Istraživanje u brojkama

Istraživanje je provedeno u razdoblju od 23. novembra 2025. do 11. januara 2026. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku stanovništva Bosne i Hercegovine starijih od 19 godina. Uzorak je zasnovan na podacima Agencije za statistiku BiH prema popisu iz 2013. godine i procjenama populacije iz 2023. godine. Podaci su prikupljani metodom licem u lice (F2F) uz korištenje CAPI tehnologije (Computer Assisted Personal Interviewing). Analiza je urađena na osnovu odgovora ispitanika, ali i fotografija duhanskih proizvoda koje ispitanici trenutno koriste. Cilj istraživanja bio je procijeniti veličinu tržišta duhanskih proizvoda u BiH, s posebnim fokusom na udio neoporezovanih, odnosno ilegalnih proizvoda.

Smanjenje crnog tržišta

Rezultati IPSOS istraživanja pokazuju značajan pad ilegalnog tržišta duhanskih proizvoda. Udio neoporezovanih proizvoda u ukupnoj potrošnji pao je sa 33% u 2025. godini na 26% u 2026., što predstavlja pad od 21%. Iako je riječ o pozitivnom trendu i rezultatu pojačanih aktivnosti institucija za provedbu zakona, ilegalno tržište i dalje čini više od četvrtine ukupne potrošnje duhanskih proizvoda u BiH.

- Podaci su ohrabrujući, ali problem i dalje ima ozbiljne ekonomske i zdravstvene posljedice- komentariše Faruk Hadžić, ekonomski analitičar.

- I dalje više od jedne četvrtine tržišta ostaje izvan legalnih tokova, a glavni izazov predstavlja neoporezovani rezani duhan, koji i dalje čini najveći dio crnog tržišta.

Istraživanje pokazuje da neoporezovane cigarete čine oko 3% ukupne potrošnje, što je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu kada je njihov udio iznosio 4%. Nelegalne cigarete uglavnom su bez porezne markice ili s markicom druge zemlje, najčešće Kosova. Glavni kanali prodaje ostaju pijace, iako se prodaja odvija i putem alternativnih kanala, poput neformalnih mreža i individualne prodaje.

Pijace i dalje predstavljaju najčešće mjesto kupovine ilegalnih duhanskih proizvoda, posebno rezanog duhana. Tokom pandemije porasli su online kanali prodaje putem društvenih mreža i digitalnih platformi, ali tradicionalni kanali i dalje dominiraju na ilegalnom tržištu.