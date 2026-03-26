Povoljni uslovi kreditiranja i stručna podrška Raiffeisen banke za mlade poduzetnike

U prostorijama kompanije Shop Circle BH održan je događaj pod nazivom „Rastemo sa Raiffeisenom“ kojim je obilježena završnica Raiffeisen/EBRD SME Future Builders Akademije i predstavljeni benefiti EBRD-ovog programa Youth in Business (YiB).

„Pored strukturirane savjetodavne podrške, u okviru YiB programa klijentima nudimo pažljivo osmišljenu kombinaciju finansijskih rješenja po povoljnim uslovima s ciljem unapređenja njihovih kapaciteta, te stvaranja pretpostavki za njihov dugoročni uspjeh i održivi rast, ali i jačanje cjelokupne ekonomske zajednice“, izjavio je Lars Frankemölle, predsjednik Uprave Raiffeisen banke.

Ponuda Raiffeisen banke u okviru EBRD Youth in Business programa obuhvata kredite namijenjene pravnim licima s rukovodstvom mlađim od 35 godina i do 250 zaposlenika. Klijentima su dostupni krediti za finansiranje investicija, te krediti za trajna obrtna sredstva, a sve detaljnije informacije o uslovima i ponudi klijenti mogu pronaći na web stranici Banke.

Učesnici događaja su imali priliku da se upoznaju sa ponudom YiB programa, koji mladim poduzetnicima pruža pristup prilagođenoj savjetodavnoj podršci i finansiranju za rast poslovanja. Poseban dio programa bila je interaktivna sesija u kojoj su polaznici Akademije podijelili svoja iskustva, izazove i uspjehe, pružajući inspiraciju ali i praktične savjete. Kao vrhunac događaja dodijeljeni su certifikati polaznicima Raiffeisen SME Future Builders Akademije čime je obilježen uspješan završetak programa koji je mladim liderima iz SME sektora omogućio razvoj ključnih finansijskih, liderskih i digitalnih vještina.

“Ponosni smo na snažne rezultate našeg partnerstva s Raiffeisen bankom u podršci mladim poduzetnicima u Bosni i Hercegovini. Mnogi mladi poslovni lideri suočavaju se s preprekama u pristupu finansiranju, vještinama i mrežama kontakata. Kroz program Youth in Business rješavamo ove izazove kombinirajući namjenske kreditne linije s visokokvalitetnom savjetodavnom podrškom. Današnja dodjela diploma na SME Future Builders Akademiji ističe talenat, ambiciju i otpornost mladih poduzetnika širom zemlje. Njihov uspjeh pokazuje zašto je ulaganje u biznise kojima rukovode mladi ključno za inovacije, otvaranje radnih mjesta i dugoročni rast. Zahvaljujemo Raiffeisen banci i našim donatorima na snažnoj posvećenosti, te ćemo nastaviti pomagati mladim poduzetnicima u izgradnji kompanija spremnih za budućnost”, izjavila je Stela Melnic, direktorica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu.

Raiffeisen Banka, u strateškom partnerstvu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), realizovala je Future Builders Akademiju za mala i srednja preduzeća, dio šireg EBRD Youth in Business programa, koji podržavaju Evropska unija, Švedska, Italija i Luksemburg, kroz EBRD Fond za uticaj malih preduzeća (donatori uključuju Italiju, Irsku, Japan, Luksemburg, Norvešku, Južnu Koreju, Švedsku, Švajcarsku, Tajvan, Business – EBRD Fond za tehničku saradnju, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD).