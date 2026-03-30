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SAMSUNG

Era pametnih telefona donijela je i pametnije hakere: Koliko su naši podaci danas zaista sigurni?

Pametni telefoni čuvaju naš digitalni identitet, ali koliko su zaista spremni da ga zaštite?

Era pametnih telefona donijela je i pametnije hakere: koliko su naši podaci danas zaista sigurni. Samsung

Marketing

30.3.2026

Nikada u istoriji nismo nosili toliko ličnih podataka u jednom uređaju kao danas. Pametni telefoni postali su centralno mjesto našeg digitalnog života, od bankarstva i fotografija do poslovne komunikacije i pristupa brojnim online servisima. Upravo zato mobilni uređaji sve češće završavaju na meti sajber napada.

Kako sve više svakodnevnih aktivnosti prelazi na telefone, raste i vrijednost podataka koji se u njima nalaze. Prema globalnim analizama sajber sigurnosti, mobilni uređaji postaju sve privlačnija meta za napadače, dok metode napada postaju sve sofisticiranije zahvaljujući automatizaciji i razvoju vještačke inteligencije.

U takvom okruženju sigurnost pametnih telefona više nije samo dodatna funkcija. Ona postaje jedan od ključnih kriterija pri izboru uređaja, posebno kada je riječ o naprednim modelima poput Galaxy S26 serije, ali i uređajima nove generacije kao što je Galaxy Z Fold7, koji uz inovativni sklopivi ekran donosi i napredne sigurnosne tehnologije.

Sigurnost kao temelj modernog pametnog telefona

Upravo zbog toga proizvođači posljednjih godina sve više ulažu u razvoj sigurnosnih platformi koje štite korisničke podatke. Jedan od najpoznatijih primjera takvog pristupa je Samsung Knox, sigurnosni okvir koji se nalazi u Galaxy uređajima.

Samsung Knox Security dizajniran je kao višeslojni sistem zaštite koji štiti uređaj od hardverskog nivoa pa sve do aplikacija i podataka koje korisnik svakodnevno koristi. Sistem kontinuirano prati potencijalne prijetnje i omogućava dodatnu zaštitu osjetljivih informacija poput lozinki, biometrijskih podataka i privatnih datoteka.

Takav pristup znači da sigurnost nije samo opcija u postavkama telefona, nego dio same arhitekture uređaja.

Era pametnih telefona donijela je i pametnije hakere: koliko su naši podaci danas zaista sigurni. Samsung

Privatnost u eri vještačke inteligencije

Razvoj pametnih funkcija na telefonima otvorio je i nova pitanja o zaštiti podataka. Vještačka inteligencija danas pomaže korisnicima u organizaciji sadržaja, fotografiji, pretrazi i svakodnevnoj komunikaciji, ali istovremeno zahtijeva i dodatnu pažnju kada je riječ o privatnosti.

Na novoj Galaxy S26 seriji Samsung dodatno naglašava upravo taj balans između pametnih funkcija i zaštite podataka. Galaxy AI funkcije dizajnirane su tako da veliki dio obrade podataka obavljaju direktno na uređaju, čime se smanjuje potreba za slanjem osjetljivih informacija na cloud servise.

U praksi to znači da pametne funkcije, poput lakšeg organizovanja sadržaja, pretrage ili uređivanja fotografija, mogu pomoći u svakodnevnim zadacima, dok korisnici i dalje zadržavaju kontrolu nad svojim podacima.

Uz podršku Samsung Knox sigurnosne platforme, korisnici dobijaju dodatni nivo zaštite i kontrole nad svojim podacima dok koriste napredne AI funkcije.

Sigurnost koja traje godinama

U digitalnom svijetu sigurnost ne zavisi samo od tehnologije u trenutku kupovine uređaja, nego i od dugoročne softverske podrške. Bez redovnih sigurnosnih ažuriranja čak i napredni uređaji mogu vremenom postati ranjivi na nove prijetnje.

Zato Samsung za svoje flagship Galaxy uređaje obezbjeđuje do sedam godina sigurnosnih i softverskih ažuriranja, čime uređaji ostaju zaštićeni i aktuelni mnogo duže nakon kupovine.

U svijetu u kojem pametni telefoni čuvaju gotovo cijeli naš digitalni identitet, pitanje više nije samo koliko je uređaj brz ili kakvu kameru ima. Sve češće se postavlja jedno drugo pitanje - koliko dobro može zaštititi podatke koje nosimo sa sobom svaki dan.

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