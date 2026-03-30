Era pametnih telefona donijela je i pametnije hakere: Koliko su naši podaci danas zaista sigurni?

Nikada u istoriji nismo nosili toliko ličnih podataka u jednom uređaju kao danas. Pametni telefoni postali su centralno mjesto našeg digitalnog života, od bankarstva i fotografija do poslovne komunikacije i pristupa brojnim online servisima. Upravo zato mobilni uređaji sve češće završavaju na meti sajber napada.

Kako sve više svakodnevnih aktivnosti prelazi na telefone, raste i vrijednost podataka koji se u njima nalaze. Prema globalnim analizama sajber sigurnosti, mobilni uređaji postaju sve privlačnija meta za napadače, dok metode napada postaju sve sofisticiranije zahvaljujući automatizaciji i razvoju vještačke inteligencije.

U takvom okruženju sigurnost pametnih telefona više nije samo dodatna funkcija. Ona postaje jedan od ključnih kriterija pri izboru uređaja, posebno kada je riječ o naprednim modelima poput Galaxy S26 serije, ali i uređajima nove generacije kao što je Galaxy Z Fold7, koji uz inovativni sklopivi ekran donosi i napredne sigurnosne tehnologije.

Sigurnost kao temelj modernog pametnog telefona

Upravo zbog toga proizvođači posljednjih godina sve više ulažu u razvoj sigurnosnih platformi koje štite korisničke podatke. Jedan od najpoznatijih primjera takvog pristupa je Samsung Knox, sigurnosni okvir koji se nalazi u Galaxy uređajima.

Samsung Knox Security dizajniran je kao višeslojni sistem zaštite koji štiti uređaj od hardverskog nivoa pa sve do aplikacija i podataka koje korisnik svakodnevno koristi. Sistem kontinuirano prati potencijalne prijetnje i omogućava dodatnu zaštitu osjetljivih informacija poput lozinki, biometrijskih podataka i privatnih datoteka.

Takav pristup znači da sigurnost nije samo opcija u postavkama telefona, nego dio same arhitekture uređaja.