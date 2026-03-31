Konzum i Mercator novim programom lojalnosti nagrađuju povjerenje kupaca širom BiH.

U Konzumu i Mercatoru danas je započeo novi program lojalnosti koji kupcima širom Bosne i Hercegovine donosi mogućnost da svoj dom opreme vrhunskim Philips uređajima uz uštede do 50%.

Program nagrađuje povjerenje kupaca kroz uređaje koji olakšavaju svakodnevnicu i spajaju kvalitet s pametnim dizajnom. Tako po pristupačnim cijenama kupci mogu birati između aparata za tjesteninu i espresso, Airfryer friteza, naprednih parnih stanica, usisivača, Lumea uređaja za ličnu njegu, te brojnih drugih.

Sakupljanje naljepnica traje do 25. maja 2026. godine u svim Konzum i Mercator prodajnim objektima. Za svakih potrošenih 10 KM ili kupovinom posebno označenih proizvoda partnera projekta, kupci dobijaju jednu naljepnicu, dok je za ostvarivanje popusta na željeni Philips uređaj potrebno sakupiti 10 naljepnica.

Svi Philips uređaji, uz sakupljene naljepnice, mogu se kupiti do 8. juna 2026. godine ili do isteka zaliha.

Ovo je samo još jedan u nizu programa lojalnosti koje Konzum i Mercator godinama uspješno realizuju, potvrđujući tako stratešku opredijeljenost da kroz ovakve projekte nagrade povjerenje svojih kupaca i unaprijede njihovo iskustvo kupovine.

Za dodatne informacije o programu lojalnosti, dostupnim proizvodima i pravilima, kupci mogu posjetiti zvanične web stranice www.konzum.co.ba i www.mercator.ba ili se informisati direktno kod osoblja u Konzum i Mercator prodajnim objektima.