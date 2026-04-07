Istinita priča o Bani Rezi, započela je u Londonu, a iznova je ispisana u Istanbulu u bolnici Acıbadem, zahvaljujući tretmanu koji omogućuje upravljanje Parkinsonovom bolešću, a koji je Rezi omogućio ponovno samostalno hodati i jesti. Bani Reza, rođen u Maleziji, u Londonu živi više decenija. Radio je kao IT stručnjak, dizajnirao je računarske sisteme za velika preduzeća i putovao po cijelom svijetu. Međutim, odlučio se prijevremeno umiroviti. Postalo mu je teško nositi se sa simptomima Parkinsonove bolesti dok je žurio na aerodrom da stigne na avion. Dijagnoza i potraga za rješenjem Prvi znak bila je bradikinezija. To znači da se sporije krećete kada pokušavate nešto uraditi. Osjećaj ukočenosti bio je još jedan simptom. Leđa su mu bila stalno ukočena, što je uzrokovalo bol. Tremor je takođe bio dodatni problem. To su zapravo uobičajeni simptomi Parkinsonove bolesti koji su opisani u medicinskim knjigama. Ali kako sve to zapravo utiče na nečiji život?

"Ne možete spavati, ne možete gledati televiziju i ne možete se opustiti. Ne možete čak ni izaći na obrok. Kad izađete na obrok, želite uživati u vremenu s porodicom, ali ne možete“, kaže Bani Reza. „Parkinsonova bolest mi je dijagnosticirana prije otprilike pet godina, za vrijeme vrhunca COVID-a. Bio je septembar 2020, jasno se sjećam. Nisam znao šta je Parkinsonova bolest. Ljekari su mi rekli da ne istražujem previše i propisali su mi lijekove u Londonu. Pomoglo je prve dvije godine. Zatim je počelo uticati na moj život do te mjere da je postalo iscrpljujuće.“

Ponovno samostalan poslije pet godina Parkinsonove bolesti . Ponovno samostalan poslije pet godina Parkinsonove bolesti .

U posljednje tri godine simptomi su se za Rezu pogoršali; Nažalost, ovo je takođe vrlo čest scenario za pacijente s Parkinsonovom bolešću. Nakon određenog razdoblja, lijekovi mogu izgubiti svoju efikasnost, a zbog prirode bolesti nema povratka. Stanje neprestano napreduje. To se događa sporo kod nekih pacijenata, a brže kod drugih. Nakon što je podijelio da više ne može ovako živjeti, njegov neurolog u Velikoj Britaniji predstavio mu je nekoliko mogućnosti. „Počeo sam razmišljati o DBS operaciji. U početku nisam bio blizu hirurškog liječenja, ali nakon istraživanja odlučio sam se za ovaj put“, kaže Bani Reza. Duboka stimulacija mozga (DBS) uključuje postavljanje žičane elektrode u određeno područje mozga i implantaciju stimulatora pod kožu blizu ključne kosti. Stimulator šalje električne impulse elektrodi, pomažući u regulaciji abnormalnih signala u mozgu koji uzrokuju simptome Parkinsonove bolesti.

Ponovno samostalan poslije pet godina Parkinsonove bolesti . Ponovno samostalan poslije pet godina Parkinsonove bolesti .