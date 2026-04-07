Ponovno samostalan poslije pet godina Parkinsonove bolesti.

Istinita priča o Bani Rezi, započela je u Londonu, a iznova je ispisana u Istanbulu u bolnici Acıbadem, zahvaljujući tretmanu koji omogućuje upravljanje Parkinsonovom bolešću, a koji je Rezi omogućio ponovno samostalno hodati i jesti.
Bani Reza, rođen u Maleziji, u Londonu živi više decenija. Radio je kao IT stručnjak, dizajnirao je računarske sisteme za velika preduzeća i putovao po cijelom svijetu. Međutim, odlučio se prijevremeno umiroviti. Postalo mu je teško nositi se sa simptomima Parkinsonove bolesti dok je žurio na aerodrom da stigne na avion.
Dijagnoza i potraga za rješenjem
Prvi znak bila je bradikinezija. To znači da se sporije krećete kada pokušavate nešto uraditi. Osjećaj ukočenosti bio je još jedan simptom. Leđa su mu bila stalno ukočena, što je uzrokovalo bol. Tremor je takođe bio dodatni problem. To su zapravo uobičajeni simptomi Parkinsonove bolesti koji su opisani u medicinskim knjigama.
Ali kako sve to zapravo utiče na nečiji život?
"Ne možete spavati, ne možete gledati televiziju i ne možete se opustiti. Ne možete čak ni izaći na obrok. Kad izađete na obrok, želite uživati u vremenu s porodicom, ali ne možete“, kaže Bani Reza.
„Parkinsonova bolest mi je dijagnosticirana prije otprilike pet godina, za vrijeme vrhunca COVID-a. Bio je septembar 2020, jasno se sjećam. Nisam znao šta je Parkinsonova bolest. Ljekari su mi rekli da ne istražujem previše i propisali su mi lijekove u Londonu. Pomoglo je prve dvije godine. Zatim je počelo uticati na moj život do te mjere da je postalo iscrpljujuće.“
U posljednje tri godine simptomi su se za Rezu pogoršali; Nažalost, ovo je takođe vrlo čest scenario za pacijente s Parkinsonovom bolešću. Nakon određenog razdoblja, lijekovi mogu izgubiti svoju efikasnost, a zbog prirode bolesti nema povratka. Stanje neprestano napreduje. To se događa sporo kod nekih pacijenata, a brže kod drugih.
Nakon što je podijelio da više ne može ovako živjeti, njegov neurolog u Velikoj Britaniji predstavio mu je nekoliko mogućnosti. „Počeo sam razmišljati o DBS operaciji. U početku nisam bio blizu hirurškog liječenja, ali nakon istraživanja odlučio sam se za ovaj put“, kaže Bani Reza.
Duboka stimulacija mozga (DBS) uključuje postavljanje žičane elektrode u određeno područje mozga i implantaciju stimulatora pod kožu blizu ključne kosti. Stimulator šalje električne impulse elektrodi, pomažući u regulaciji abnormalnih signala u mozgu koji uzrokuju simptome Parkinsonove bolesti.
Potraga za pravim mjestom za DBS operaciju
Nakon što je povjerovao da mu DBS operacija može pomoći, sljedeći korak za Rezu bio je pronaći pravo mjesto za takvu uslugu. U početku je imao dvije glavne alternative.
Prva mogućnost bila je vratiti se u Maleziju, gdje je rođen. Međutim, to je značilo letjeti 13 sati, što se činilo predalekim. Druga mogućnost bila je, naravno, obaviti operaciju u Velikoj Britaniji. Štoviše, prema NHS-u, operacija bi bila besplatna. Međutim, postojao je jedan problem.
„Morao bih čekati gotovo dvije godine. Nisam više željeo ovakav osjećaj. Prvo, morate čekati oko godinu dana samo da biste dobili procjenu. Nakon procjene, možda ćete morati čekati još šest do dvanaest mjeseci. Dakle, ukupno bi to moglo biti oko dvije godine. Nisam htio ovako da živim još dvije godine“, kaže Reza.
Bani Reza je ukratko objasnio kako je počeo razmišljati o Turskoj i Acıbademu:
„Pronašao sam službenu web stranicu Ministarstva zdravlja Turske. Tamo su bile navedene hiljade bolnica. Prvo sam tražio bolnice u Istanbulu. Zatim sam filtrirao neke kriterije, poput univerzitetske bolnice i profesora neurohirurgije. Nakon toga sam suzio izbor na šest bolnica. Kontaktirao sam i razgovarao s nekima od njih.
Prvi korak koji me naveo da odaberem Acıbadem bio je kada me nazvao predstavnik za pacijente iz inostranstva. Bio je vrlo susretljiv i vrlo brzo mi se javio, odgovarajući na sva moja pitanja. Takođe, bila je to prva osoba koja mi je postavila odgovarajuća medicinska pitanja.“
Acıbademova stručnost u neurohirurgiji
Otkad je Acıbadem Zdravstvena grupacija počela pružati usluge pacijentima prije 35 godina, njihova klinika za neurohirurgiju postala je globalno priznati lider u svom području. Neurohirurzi u Acıbademu preuzeli su vodeće uloge u prestižnim međunarodnim organizacijama, uključujući Svjetsku akademiju za neurološku hirurgiju, Međunarodno društvo za meningiome i Evropsko društvo za dječju neurohirurgiju.
Profesor Hayri Kertmen jedan je od tih hirurga i fokusira se na liječenje poremećaja kretanja poput Parkinsonove bolesti. Više od 15 godina radio je na liječenju ove specifične neurodegenerativne bolesti i pomogao je stotinama pacijenata.
Reza je bio jedan od onih koji su imali poremećaje hoda, tremor ruku, ukočenost mišića i usporenost pokreta. Više nije imao koristi od lijekova koje je uzimao, a imao je i nuspojave tih lijekova. Na kraju nije bio u stanju samostalno upravljati svojim svakodnevnim životom.
Nakon temeljne procjene, neurohirurzi i neurolozi Acıbadema utvrdili su da operacija duboke moždane stimulacije (DBS) može pomoći u ublažavanju Rezinih simptoma. Postupak je potom planiran i uspješno izveden.
Vrijeme je za ponovno uživanje u životu
Nakon operacije, Rezini simptomi su ublaženi. Ukočenost mišića se smanjila a pokreti su se ubrzali. Mogao se samostalno kretati, više mu nije bila potrebna podrška za hodanje, osjećao se bolje i ponovno je mogao uživati u životu.
Reza je gotovo spreman za otpust i povratak u svoju zemlju. Prije otpusta pitali smo ga kako se osjeća. „Vrlo, vrlo sam optimističan i pozitivan. Osjećam se kao da sam... Nisam još sasvim normalan, ali skoro sam stigao, znate. Gotovo kao prije nego što sam znao šta je Parkinsonova bolest.“
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