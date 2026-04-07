Fudbalska euforija i kartična plaćanja: Raiffeisen banka i Visa vode klijente na FIFA World Cup 2026.

U periodu snažne sportske euforije i povećanog interesovanja javnosti za put reprezentacije Bosne i Hercegovine ka Svjetskom prvenstvu, Raiffeisen banka u Bosni i Hercegovini uspješno je realizovala nagradnu igru „RAIFFEISEN I VISA VAS VODE NA FIFA WORLD CUP 2026TM“, povezujući svakodnevna plaćanja s emocijama koje sport donosi.

Nagradna igra trajala je od 15. januara do 15. marta 2026. godine, a pravo učešća imala su sva punoljetna fizička lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini koja posjeduju Raiffeisen Visa debitnu i/ili kreditnu karticu za fizička lica. Za učešće je bilo potrebno realizovati najmanje pet kartičnih transakcija u bilo kojem iznosu tokom jedne kalendarske sedmice, bilo na prodajnim mjestima ili online, putem web stranica i aplikacija.

Inspirisana globalnom fudbalskom pričom i snažnim interesovanjem domaće javnosti za nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskoj sceni, Raiffeisen banka je klijentima omogućila priliku da osvoje ekskluzivno putovanje za dvije osobe na FIFA World Cup 2026 u Sjedinjenim Američkim Državama.

Jučer su u prostorijama Raiffeisen banke svečano uručeni vaučeri za nagradne pakete sretnim dobitnicima nagradne igre, Dženeti Šljivnjak iz Zenice i Almiru Buljubašiću iz Tuzle. Dobitnici su dugogodišnji, vjerni klijenti koji svakodnevno koriste Raiffeisen Visa kartice kako bi sebi olakšali plaćanja i uživali u praktičnom bankarstvu.

Nagradni paket uključuje povratne avio karte na relaciji Sarajevo – SAD – Sarajevo, troškove vize, četiri noćenja u hotelu sa četiri zvjezdice, dvije ulaznice za jednu od utakmica Svjetskog prvenstva, Visa prepaid karticu u iznosu od 600 USD, kao i organizovane transfere, obroke, prevoz do događaja i promotivni Visa poklon paket.

„Fudbal ima posebnu snagu da ujedini ljude i probudi emocije, naročito u trenucima kada cijela zemlja diše kao jedno. Upravo tu energiju željeli smo prenijeti i kroz ovu nagradnu igru – da svakodnevna kartična plaćanja povežemo s uzbuđenjem, zajedništvom i velikim sportskim snovima. Naš cilj je da klijentima ponudimo više od bankarske usluge – iskustva koja ostaju u sjećanju“, poručio je Armin Suljić, direktor razvoja proizvoda Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini.

Raiffeisen banka nastavlja ulagati u razvoj kartičnih i digitalnih rješenja, prateći savremene navike klijenata i aktuelne društvene trenutke, uz fokus na sigurnost, jednostavnost i dodatnu vrijednost

U duhu predstojećeg Svjetskog prvenstva i sve veće euforije koja će pratiti put do FIFA World Cupa 2026, Raiffeisen banka i Visa nastavljaju s nagradnim aktivnostima i u narednom periodu, uz još vrijednih nagrada i pogodnosti za klijente.