Stambeni kompleks Adriale Living u Kreševu gotovo rasprodan.

Zašto sve više obitelji bira život izvan grada i zašto se stanovi u Kreševu rasprodaju brže nego ikad?

Sve veći broj ljudi danas traži isto - mirniji život, više prostora i smanjenje stresa svakodnevice. Gužve, buka i ubrzan tempo života u gradu postaju razlog zbog kojeg mnogi razmišljaju o drugačijem načinu stanovanja. Međutim, pronaći mjesto koje nudi i mir i praktičnost često nije jednostavno.

Upravo zato sve više kupaca okreće se lokacijama poput Kreševa. Smješteno na svega 30 minuta od Sarajeva, ovo mjesto postaje sve atraktivniji izbor za obiteljski život, ali i za one koji žele kvalitetniji svakodnevni ritam. Blizina grada ostavlja mogućnost svakodnevnog odlaska na posao, dok okruženje prirode daje prostor za odmor, obitelj i općenito zdraviji način života.

Život u skladu s prirodom više nije kompromis, već postaje svjesna odluka mnogih.

Jedan od projekata koji se posebno ističe na ovom području je Adriale Living. Uz 37 prodanih stanova, riječ je o modernom stambenom kompleksu koji kombinira suvremenu gradnju i prirodno okruženje koje pruža osjećaj mira i privatnosti. Stanovi su osmišljeni tako da odgovaraju stvarnim potrebama ljudi uz dodatne sadržaje koje rijetki stambeni kompleksi nude.

Ono što dodatno izdvaja ovaj projekt su sadržaji koje stanari imaju na raspolaganju. U sklopu stambenog kompleksa se nalazi teretana te sauna na korištenje isključivo stanarima, a dječje igralište pruža prostor za rekreaciju za obitelji. Upravo takvi elementi čine razliku između prostora u kojem se samo boravi i prostora u kojem se zaista živi. Uz najpovoljniju ponudu na tržištu dolazi i parkirno mjesto uključeno u cijenu, a garažno mjesto uz nadoplatu.