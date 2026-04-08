Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL
OMOGUĆILIimg

ADRIALE LIVING

Stambeni kompleks Adriale Living u Kreševu gotovo rasprodan!

Savremeni stanovi u prirodnom okruženju nadomak Sarajeva, preostalo još samo nekoliko prilika u projektu Adriale Living

Zašto sve više obitelji bira život izvan grada i zašto se stanovi u Kreševu rasprodaju brže nego ikad?

Sve veći broj ljudi danas traži isto - mirniji život, više prostora i smanjenje stresa svakodnevice. Gužve, buka i ubrzan tempo života u gradu postaju razlog zbog kojeg mnogi razmišljaju o drugačijem načinu stanovanja. Međutim, pronaći mjesto koje nudi i mir i praktičnost često nije jednostavno.

Upravo zato sve više kupaca okreće se lokacijama poput Kreševa. Smješteno na svega 30 minuta od Sarajeva, ovo mjesto postaje sve atraktivniji izbor za obiteljski život, ali i za one koji žele kvalitetniji svakodnevni ritam. Blizina grada ostavlja mogućnost svakodnevnog odlaska na posao, dok okruženje prirode daje prostor za odmor, obitelj i općenito zdraviji način života.

Život u skladu s prirodom više nije kompromis, već postaje svjesna odluka mnogih.

Jedan od projekata koji se posebno ističe na ovom području je Adriale Living. Uz 37 prodanih stanova, riječ je o modernom stambenom kompleksu koji kombinira suvremenu gradnju i prirodno okruženje koje pruža osjećaj mira i privatnosti. Stanovi su osmišljeni tako da odgovaraju stvarnim potrebama ljudi uz dodatne sadržaje koje rijetki stambeni kompleksi nude.

Ono što dodatno izdvaja ovaj projekt su sadržaji koje stanari imaju na raspolaganju. U sklopu stambenog kompleksa se nalazi teretana te sauna na korištenje isključivo stanarima, a dječje igralište pruža prostor za rekreaciju za obitelji. Upravo takvi elementi čine razliku između prostora u kojem se samo boravi i prostora u kojem se zaista živi. Uz najpovoljniju ponudu na tržištu dolazi i parkirno mjesto uključeno u cijenu, a garažno mjesto uz nadoplatu.

Stambeni kompleks Adriale Living u Kreševu gotovo rasprodan.

Važna prednost je i to što su stanovi već završeni i spremni za useljenje. Nema čekanja, neizvjesnosti i dodatnih troškova. Kupci točno znaju što dobivaju, što je danas rijetkost na tržištu.

Sve navedeno rezultiralo je velikim interesom kupaca, zbog čega se stanovi u ovom projektu ubrzano rasprodaju. Trenutno je preostalo još samo 7 stambenih jedinica, a upravo posljednji stanovi najbrže pronalaze svoje vlasnike.

Za one koji razmišljaju o kupnji, ovo više nije pitanje izbora nego trenutka. Jer ovakve prilike, gdje se spajaju lokacija, kvaliteta i realna vrijednost, ne ostaju dugo dostupne.

Više informacija o dostupnim stanovima moguće je dobiti putem službene web stranice ili direktnim kontaktom s prodajnim timom Adriale Livinga.

Kontaktirajte Adriale Living i zatražite vašu ponudu na vrijeme!

+387 63 399 001
[email protected]
www.adrialeliving.com

Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.