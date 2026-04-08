Sarajevo postaje centar dizajna: Sarajevo 4 Walls donosi vrhunski sajam namještaja u Zetri.

Od 16. do 19. aprila 2026. godine, Olimpijska dvorana Zetra u Sarajevu pretvara se u najveći regionalni showroom savremenog stanovanja. Sajam Sarajevo 4 Walls donosi jedinstvenu priliku da na jednom mjestu doživite vrhunski dizajn, inovacije i inspiraciju za uređenje doma.

Ovogodišnje izdanje okuplja čak 55 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji će predstaviti najnovije trendove u svijetu namještaja, interijera i lifestyle rješenja. Posjetioci će imati priliku da istraže širok spektar proizvoda – od modernih i luksuznih komada namještaja, preko funkcionalnih rješenja za svakodnevni život, do detalja koji svaki prostor pretvaraju u unikatnu cjelinu.

Posebnu težinu i značaj sajmu daju i institucionalni partneri – Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i kompanija Croatia Osiguranje, čime se dodatno potvrđuje važnost ovog događaja za razvoj tržišta, industrije i poslovne saradnje.