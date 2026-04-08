Sarajevo postaje centar dizajna: Sarajevo 4 Walls donosi vrhunski sajam namještaja u Zetri.

Od 16. do 19. aprila 2026. godine, Olimpijska dvorana Zetra u Sarajevu pretvara se u najveći regionalni showroom savremenog stanovanja. Sajam Sarajevo 4 Walls donosi jedinstvenu priliku da na jednom mjestu doživite vrhunski dizajn, inovacije i inspiraciju za uređenje doma.
Ovogodišnje izdanje okuplja čak 55 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji će predstaviti najnovije trendove u svijetu namještaja, interijera i lifestyle rješenja. Posjetioci će imati priliku da istraže širok spektar proizvoda – od modernih i luksuznih komada namještaja, preko funkcionalnih rješenja za svakodnevni život, do detalja koji svaki prostor pretvaraju u unikatnu cjelinu.
Posebnu težinu i značaj sajmu daju i institucionalni partneri – Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i kompanija Croatia Osiguranje, čime se dodatno potvrđuje važnost ovog događaja za razvoj tržišta, industrije i poslovne saradnje.
Sajam nije samo izložbenog karaktera – Sarajevo 4 Walls donosi i konkretne benefite za posjetioce. Ispred organizacije sajma zajedno sa našim izlagačima, obezbijedili smo nagradni fond u iznosu od 15.000 KM u vidu nagrada i nagradnih vaučera koje će moći iskoristiti nakon sajma u njihovim salonima. Izvlačenje sretnih dobitnika bit će upriličeno posljednjeg dana sajma, u nedjelju u 14:00 sati.
Pored toga tokom četiri dana trajanja, očekuju vas:
• veliki sajamski popusti i ekskluzivne ponude, dostupne samo tokom događaja na štandovima izlagača
• brojna iznenađenja i aktivacije na štandovima izlagača
• inspirativan ambijent koji spaja estetiku, funkcionalnost i savremeni način života
Koncept sajma omogućava da u jednom danu obiđete desetine vrhunskih brendova – bez vožnje po gradu, bez čekanja i bez kompromisa. Upravo zato, Sarajevo 4 Walls predstavlja idealnu priliku za sve koji planiraju opremanje ili renoviranje prostora, ali i za one koji traže ideje i inspiraciju.
Radno vrijeme sajma je od 11:00 do 19:30, a ulazak u svijet dizajna, kvaliteta i kreativnosti nikada nije bio dostupniji.
Sarajevo 4 Walls 2026 – mjesto gdje ideje postaju stvarnost.