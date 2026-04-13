Otvorena vrata još jedne Mlinar poslovnice u Sarajevu: Vaša omiljena peciva od danas na novoj adresi

Mlinar je otvorio vrata nove poslovnice u Sarajevu, čineći naše prepoznatljive proizvode pristupačnijim građanima Sarajeva, ali i turistima. S obzirom na to da kupci prepoznaju kvalitet i okus, od danas nas možete pronaći i na adresi Branilaca Sarajeva 9. Naše ljubazno osoblje i vaši omiljeni pekarski proizvodi i delicije bit će vam dostupni na novoj lokaciji od ponedjeljka do subote u periodu od 07:00 do 18:00 sati.

Najljepša pekarska priča ostvarila je tokom proteklih godina poseban odnos s kupcima, nudeći proizvode vrhunske kvalitete i neodoljivog okusa, organizirajući akcije, te priređujući poklone kao znak pažnje za lojalnost. Zadovoljan kupac za nas je mjerilo uspjeha, stoga se trudimo pružiti vrhunsku uslugu, jednako kao što se trudimo redovno obogatiti već postojeću ponudu.