Otvorena vrata još jedne Mlinar poslovnice u Sarajevu: Vaša omiljena peciva od danas na novoj adresi

Mlinar je otvorio vrata nove poslovnice u Sarajevu, čineći naše prepoznatljive proizvode pristupačnijim građanima Sarajeva, ali i turistima. S obzirom na to da kupci prepoznaju kvalitet i okus, od danas nas možete pronaći i na adresi Branilaca Sarajeva 9. Naše ljubazno osoblje i vaši omiljeni pekarski proizvodi i delicije bit će vam dostupni na novoj lokaciji od ponedjeljka do subote u periodu od 07:00 do 18:00 sati.
Najljepša pekarska priča ostvarila je tokom proteklih godina poseban odnos s kupcima, nudeći proizvode vrhunske kvalitete i neodoljivog okusa, organizirajući akcije, te priređujući poklone kao znak pažnje za lojalnost. Zadovoljan kupac za nas je mjerilo uspjeha, stoga se trudimo pružiti vrhunsku uslugu, jednako kao što se trudimo redovno obogatiti već postojeću ponudu.
- Naša kompanija, koju s ponosom zovemo našom malom porodicom, jako je sretna jer su kupci prepoznali naš trud za kontinuiranom kvalitetom i inovacijama. Upravo zbog tog koncepta uspijevamo svakim danom širiti našu najljepšu pekarsku priču. S ponosom vam predstavljamo novootvorenu poslovnicu na adresi Branilaca Sarajeva 9, gdje će vas dočekati prepoznatljivi mirisi, neodoljivi okusi i naše ljubazno osoblje - saopćeno je iz kompanije MD Family d.o.o..
Kao domaći franšizni lanac, s ponosom možemo reći da imamo sve generacije naših vjernih kupaca, što našu ponudu čini primamljivom mališanima, zaposlenima, studentima, školarcima, turistima, te našim dragim penzionerima.
Mlinar tim vrijedno radi, kako bi opravdao prepoznatljivost u ovoj grani industrije, te kupcima omogućio dostupnost naših vrhunskih pekarskih proizvoda.
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