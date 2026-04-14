ASA Bolnica u Sarajevu, uz partnersku podršku Bosnalijeka, najveće farmaceutske kompanije u Bosni i Hercegovini, organizirala je prvi simpozij Odjela za kardiologiju i interventnu kardiologiju, s fokusom na savremene terapijske pristupe u liječenju hroničnog koronarnog sindroma, uz poseban osvrt na aktuelne ESC smjernice. Centralni dio simpozija bio je “live case” segment, uz direktan prijenos iz CATH LAB-a, gdje je izvedena revaskularizacija kod kompleksnog kardiološkog pacijenta, pri čemu su predstavljeni savremeni terapijski pristupi, dok je panel diskusija dodatno obuhvatila širok spektar kliničkih aspekata hroničnog koronarnog sindroma i različite modalitete liječenja. Voditelj Odjeljenja za kardiologiju i interventnu kardiologiju ASA bolnice dr Nedim Memišević izjavio je da je stručni simpozij organizovan s ciljem okupljanja ljekara i partnere s kojima ta zdravstvena ustanova intenzivno sarađuje u posljednjem periodu te razmjene iskustava u liječenju kardiovaskularnih bolesti.

Stručni simpozij u ASA bolnici fokusiran na moderne terapije kardiovaskularnih bolesti . Stručni simpozij u ASA bolnici fokusiran na moderne terapije kardiovaskularnih bolesti .

Kako je naveo, ASA bolnica je prije nekoliko dana obilježila drugu godišnjicu rada, a ovaj skup je ujedno i prilika da se afirmiše razvoj Odjeljenja kardiologije, uključujući interventnu kardiologiju, kao jednu od novih usluga u ovoj Bolnici. Naglasio je da ASA Bolnica primjenjuje savremene terapijske pristupe koje preporučuju relevantna stručna udruženja, s ciljem pružanja kompletne moderne terapije kardiovaskularnih bolesti. Prema njegovim riječima, kroz organizaciju stručnih skupova i kontinuiranu edukaciju, ASA Bolnica sistemski radi na unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga – kako unutar same ustanove, tako i u širem okviru zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine, s jasnim ciljem dostizanja najviših standarda liječenja. Dodatno, potpisivanjem ugovora sa Fondom solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, značajan dio usluga iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije učinjen je dostupnijim pacijentima. Specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije ASA bolnice dr Alan Jahić izjavio je da je imao čast učestvovati u organizaciji prvog simpozija interventne kardiologije u toj zdravstvenoj ustanovi, koji je omogućio razmjenu stručnih iskustava među ljekarima iz različitih dijelova zemlje. Jahić je istakao da je tokom simpozija realizovan izuzetno zahtjevan „live case“ iz angiosale, koji je obuhvatio kompletan klinički entitet hroničnog koronarnog sindroma, pružajući učesnicima uvid u savremene pristupe liječenju kompleksnih pacijenata. Naglasio je da je simpozij ujedno pokazao da ASA bolnica posjeduje stručne i tehničke kapacitete za adekvatno zbrinjavanje kompleksnih interventnih kardioloških pacijenata, u skladu s modernim terapijskim standardima.

Stručni simpozij u ASA bolnici fokusiran na moderne terapije kardiovaskularnih bolesti . Stručni simpozij u ASA bolnici fokusiran na moderne terapije kardiovaskularnih bolesti .

Direktor Regije Bosne i Hercegovine u Bosnalijeku dr Aziz Šukalo izjavio je da je Bosnalijek glavni i vodeći proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini, naglasivši da ta kompanija ne proizvodi samo kvalitetne lijekove, već posjeduje sve relevantne regionalne i evropske certifikate. Šukalo je istakao da Bosnalijek, osim proizvodnje lijekova, pruža snažnu podršku kompletnom zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine, posebno kroz edukaciju ljekara s ciljem unapređenja njihovih znanja, što se u konačnici direktno odražava na kvalitet liječenja pacijenata. Dodao je da je jedan od primjera takve podrške i današnji edukativni skup u saradnji s ASA bolnicom koji je Bosnalijek podržao. Ovaj skup omogućio je dolazak zdravstvenih radnika iz drugih gradova, gdje su ljekari imali priliku da se uvjere u stručne kapacitete ASA bolnice kroz prezentacije uživo, što je donijelo nova saznanja u liječenju pacijenata, od Bugojna i Tešnja do Bihaća. Direktor JZU Opća bolnica Tešanj specijalista kardiologije dr Omer Bedak izjavio je da je značaj stručnih simpozija, poput današnjeg, nemjerljiv za unapređenje zdravstvene zaštite, posebno kada je riječ o liječenju kardiovaskularnih bolesti. Prema njegovim riječima, svakodnevna klinička praksa pokazuje da je koronarna bolest jedno od najvećih zdravstvenih izazova bosanskohercegovačkog društva. Ukazao je i na činjenicu da su kardiovaskularne bolesti često društveno manje percipirane u odnosu na maligne bolesti, iako statistički odnose veći broj života, podsjetivši da na globalnom nivou godišnje umire oko 50 miliona ljudi, od čega gotovo 20 miliona od srčanih bolesti. Kako je naveo, svaki novi pristup, predavanje i napredak u liječenju, pa i minimalni pomaci, imaju značajan efekat, jer svaki procenat poboljšanja doprinosi boljem i efikasnijem odgovoru zdravstvenog sistema.

Stručni simpozij u ASA bolnici fokusiran na moderne terapije kardiovaskularnih bolesti . Stručni simpozij u ASA bolnici fokusiran na moderne terapije kardiovaskularnih bolesti .