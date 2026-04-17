Kraj iščekivanju novca iz inostranstva: Kako Visa Direct mijenja svakodnevicu u BiH

Ana Drašković: Promjena je duboka i suštinska, a očekivanja korisnika danas su potpuno drugačija nego prije samo nekoliko godina. Ljudi danas očekuju da sve funkcioniše odmah, bez zastoja. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, ta potreba je dodatno naglašena zbog snažne povezanosti sa dijasporom. Svi želimo da novac odmah stigne do naših najdražih koji su daleko. U prvoj polovini prošle godine, u Bosnu i Hercegovinu stiglo je oko 4,3 milijarde konvertibilnih maraka po osnovu tekućih transfera iz dijaspore, pokazuju podaci Centralne banke BiH. Visa Direct omogućava da taj novac bude dostupan mnogo brže, bez neizvijesnosti oko toga kada će sredstva biti na računu, koja je ranije bila dio procesa.

Uvođenjem Visa Direct rješenja, u saradnji sa Novom bankom i kompanijom TIZI, međunarodni transferi postaju brži, jednostavniji i usklađeni sa savremenim potrebama korisnika. O tome šta ova promjena konkretno donosi građanima, ali i ekonomiji, govori Ana Drašković, potpredsjednica i generalna direktorica kompanije Visa za jugoistočnu Evropu.

Za milione građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade između dvije zemlje, brzina slanja novca više nije luksuz, već nužnost koja oblikuje svakodnevicu. I dok su digitalne usluge odavno postale trenutne, finansijski tokovi su često ostajali korak iza. Danas se taj jaz zatvara.

Dakle, ova usluga će učiniti proces prijema i slanja novca mnogo jednostavnijim?

Ana Drašković: I jednostavnijim, ali i bržim i povoljnijim. Želimo da ljudima olakšamo svakodnevnu organizaciju i smanjimo brige. Kada porodica očekuje sredstva iz inostranstva ili kada malom biznisu sam opstanak na tržištu zavisi od priliva novca, brzina je ključna. Korištenjem Visa Direct usluge, sredstva su dostupna u kraćem roku, a proces je pojednostavljen i prilagođen digitalnim kanalima koje korisnici već koriste. Kao što sam već rekla, korisnici će vrlo brzo prepoznati koliko je Visa Direct ne samo brz, već i znatno povoljniji servis u odnosu na slične usluge koje danas postoje na tržištu.

Koliki je značaj ove promjene za širu ekonomiju?

Ana Drašković: Brži tokovi novca znače veću likvidnost i efikasnije funkcionisanje lokalne privrede. Transferi iz inostranstva čine čak oko 8 posto bruto domaćeg proizvoda u Bosni i Hercegovini. Dijaspora i dalje ostaje važan faktor ekonomskog razvoja zemlje. U okruženju sa značajnim prilivom sredstava iz dijaspore, to direktno utiče na potrošnju, ali i na razvoj biznisa. Kada novac brže cirkuliše, otvara se prostor za nove investicije i stabilniji rast.

Koliko su partnerstva bila ključna za realizaciju ovog projekta?

Ana Drašković: U današnjem poslovnom okruženju, partnerstva su presudan faktor uspjeha.

Inovacije u finansijskom sektoru nastaju upravo na spoju različitih snaga: Nova banka donosi povjerenje i duboko razumijevanje lokalnog tržišta, TIZI tehničku ekspertizu i iskustvo u implementaciji, dok Visa obezbijeđuje pouzdanu globalnu infrastrukturu. Kombinacija ova tri elementa omogućava da rješenje bude ne samo tehnološki napredno, već i praktično, sigurno i prilagođeno svakodnevnoj upotrebi.

Brzina često otvara pitanje sigurnosti. Kako se to adresira?

Ana Drašković: Sigurnost je temelj našeg cjelokupnog sistema, odnosno VisaNet mreže. Visa kontinuirano ulaže u tehnologije koje omogućavaju zaštitu svake transakcije. U posljednjih pet godina investirano je više od 12 milijardi dolara u unaprjeđenje sigurnosti, uključujući sisteme za prevenciju prevara. Naš cilj je da svakom transakcijom gradimo povjerenje korisnika, kroz tehnologiju koja u pozadini radi neprimjetno.

Gdje vidite Bosnu i Hercegovinu u narednoj fazi digitalne transformacije?

Ana Drašković: BiH vidim kao dio šireg regionalnog ekosistema koji ubrzano napreduje. Digitalna transformacija u Bosni i Hercegovini više nije samo vizija, već mjerljiva realnost koju potvrđuju i najnoviji podaci iz Evropskog izvještaja o e-trgovini za 2025. godinu (European E-commerce Report 2025). Prema ovom izvještaju, čak 87 posto građana koristilo je internet u prošloj godini, dok je udio onih koji kupuju online porastao na 44 posto. Ono što nas posebno raduje su projekcije za 2025. godinu, prema kojima će penetracija interneta dostići 90 posto, dok će redovni online kupci činiti preko polovine populacije, tačnije 56 posto.

Upravo ovi podaci pokazuju zašto su inovacije poput Visa Direct rješenja i naša saradnja sa Novom bankom i kompanijom TIZI ključni, jer je riječ o izgradnji infrastrukture koja odgovara potrebama tržišta sa visokim razvojnim potencijalom i digitalnim očekivanjima korisnika.

Šta je sljedeći korak u razvoju plaćanja?

Ana Drašković: Nova faza rasta digitalne trgovine bit će vođena tehnologijama koje ne reaguju samo na rizike, već unaprijed razumiju i potrebe korisnika. Riječ je o sistemima koji uče iz ponašanja, konteksta i navika, kako bi plaćanja bila ne samo bezbijedna, već i intuitivna i prilagođena svakom pojedincu. Visa je među pionirima u primjeni vještačke inteligencije koja u djeliću sekunde prepoznaje rizične obrasce, dok tokenizacija i biometrija u pozadini štite osjetljive podatke.



Ta kombinacija omogućava da plaćanja budu brza, sigurna i potpuno nenametljiva, da se jednostavno „dogode“ u pravom trenutku, bez dodatnog napora za korisnika. Samo u prethodnom periodu, zahvaljujući vještačkoj inteligenciji koja funkcioniše u realnom vremenu, Visa je globalno spriječila više od 40 milijardi dolara potencijalnih prevara.



Upravo takva inteligentna infrastruktura otvara put ka budućnosti u kojoj će plaćanja biti sve brža, personalizovana prema jedinstvenim potrebama korisnika, jednostavnija i u potpunosti integrisana u svakodnevne aktivnosti.