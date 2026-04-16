Sarajevo dočekalo lude popuste u Zetri

Danas je u Sarajevu počeo događaj koji se sa nestrpljenjem isčekivao tokom cijele godine, međunarodni sajam namještaja SARAJEVO 4 WALLS koji će se održavati unutar kompleksa Olimpijske dvorane Zetra u Sarajevu.

Svi izlagači su spremno dočekali posjetioce i obradovali ih velikim popustima i nagradama koje su spremili.

Već prvog dana zabilježena je izuzetno velika posjećenost, a brojni građani iskoristili su priliku da na jednom mjestu pronađu sve što im je potrebno za opremanje doma ili poslovnog prostora – od modernog i klasičnog namještaja, preko dekorativnih detalja, pa sve do inovativnih rješenja za uređenje enterijera. Posebnu pažnju posjetilaca privukli su ekskluzivni sajamski popusti koji kod pojedinih izlagača dostižu i do 50%, što ovaj događaj čini idealnom prilikom za kupovinu po znatno povoljnijim cijenama.

Pored prodajnog segmenta, sajam nudi i inspiraciju – posjetioci mogu vidjeti najnovije trendove u dizajnu enterijera, savremena rješenja za male i velike prostore, kao i pametne komade namještaja koji kombinuju funkcionalnost i estetiku. Izlagači iz Bosne i Hercegovine i regiona predstavili su bogatu ponudu proizvoda, potvrđujući značaj ovog sajma kao jednog od najvažnijih susreta industrije namještaja u regiji.

Organizatori ističu da je cilj sajma povezivanje proizvođača, distributera i krajnjih kupaca, ali i jačanje tržišta namještaja kroz promociju kvaliteta, inovacija i domaće proizvodnje. Tokom narednih dana očekuju se dodatne promocije, prezentacije i nagradne igre, koje će dodatno obogatiti iskustvo posjetilaca.

Sajam SARAJEVO 4 WALLS ostaje otvoren do 19. aprila, a svi zainteresovani imaju priliku da posjete Zetru i iskoriste jedinstvene pogodnosti koje se rijetko mogu pronaći na jednom mjestu.

Ovogodišnje izdanje okuplja čak 55 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, koji će predstaviti najnovije trendove u svijetu namještaja, interijera i lifestyle rješenja. Posjetioci će imati priliku da istraže širok spektar proizvoda – od modernih i luksuznih komada namještaja, preko funkcionalnih rješenja za svakodnevni život, do detalja koji svaki prostor pretvaraju u unikatnu cjelinu.

Sajam nije samo izložbenog karaktera – sajam Sarajevo 4 Walls donosi i konkretne benefite za posjetioce. Ispred organizacije sajma zajedno sa izlagačima, obezbijeđen je nagradni fond u iznosu od oko 15.000 KM u vidu nagrada i nagradnih vaučera koje će moći iskoristiti nakon sajma u njihovim salonima. Izvlačenje sretnih dobitnika bit će upriličeno posljednjeg dana sajma, u nedjelju u 14:00 sati.

Radno vrijeme sajma je od 11:00h do 19:30h od četvrtka 16.04. do subote 18.04. dok je radno vrijeme posljednjeg dana sajma u nedelju 19.04.2026. godine od 11:00h do 16:30h, a ulazak u svijet dizajna, kvaliteta i kreativnosti nikada nije bio dostupniji.

Organizatori sajma SARAJEVO4WALLS nastavljaju sa humanitarnim radom te će se i ove godine dio sredstava od ulaznica proslijediti u humanitare svrhe kao i svih prethodnih godina. Cijena ulaza na sajam je simboličnih 2,00 KM.

Organizatori sajma, agencije PROFI TEAM i SPIRITUS se zahvaljuju Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i kompaniji Croatia osiguranje kao partnerima sajma, svim medijskim partnerima koji su dali veliki doprinos promociji sajma, kao i svim izlagačima koji su dio ovog jednistvenog regionalnog događaja.

Sve informacije o sajmu možete pronaći na facebook profilu sajma sarajevo4walls.sajam i instagram profilu sarajevo4walls.

Moto sajma u 2026 godini je „PLATI MANJE – DOBIJ VIŠE!“.

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