Dva automobila Škoda Fabia dobili svoje vlasnike - završena velika FIS-ova nagradna igra

Dvije glavne nagrade - dva automobila Škoda Fabia Essence u velikoj FIS-ovoj nagradnoj igri „FIS te zove po nagrade nove“ osvojili su Anela Vranić iz Bosanske Otoke i Aleksa Vidović iz Banja Luke.

Najsretnijim dobitnicima u petak, 17. aprila su svečano predani ključevi automobila – gospođi Aneli u prodajnom centru FIS u Vitezu, a gospodinu Aleksi u FIS-u u Banja Luci.

„Kada ste me nazvali i rekli da sam dobila automobil, prvo sam pomislila da je u pitanju šala. Još uvijek sam pod dojmom i teško mi je pretočiti u riječi sreću koju osjećam. Škoda Fabia je predivan automobil i savršen poklon za moju porodicu. Želim se zahvaliti FIS-u na nagradi, ali i na tome što cijene nas, svoje vjerne kupce“ – izjavila je dobitnica Anela Vranić.

„FIS je moje omiljeno mjesto kupovine, stalni sam kupac u FIS i prezadovoljan sam ponudom i uslugom. Presretan sam zbog dobitka, a moja prva vožnja novim automobilom bit će upravo do FIS centra u Banja Luci. Hvala cijelom timu na profesionalnosti i nagradi“ – izjavio je dobitnik Aleksa Vidaković.

Nacionalna nagradna igra „FIS te zove po nagrade nove“ trajala je od 15.12.2025. do 31.03.2026., a osim glavnih nagrada – dva automobila Škoda Fabia, kupci su mogli osvojiti i neku drugu od ukupno 70 vrijednih nagrada:

2x namještaj Ambyenta u vrijednosti od 2.000 KM

1x robot kosilica Einhell

2x električni romobil Segway

5x laptop HP

5x smart TV Philips 55“

5x sušilica rublja Heinner

5x mobitel Samsung Galaxy A17

5x parna postaja Philips

5x tablet Cubot

5x roštilj

10x fen za kosu Philips

20x poklon bon od 100 KM za kupovinu u FIS-u

„Naše nagradne igre su jedan od načina da našim kupcima zahvalimo na povjerenju koje nam ukazuju već decenijama. Izuzetno cijenimo lojalnost naših kupaca i tome želimo dati dodatnu vrijednost. FIS će nastaviti nuditi vrhunsku uslugu i nove prilike za nagrađivanje jer naši kupci to zaslužuju. U ime kompanije FIS, čestitam svim sretnim dobitnicima, a posebno vlasnicima novih automobila kojima želimo udobnu i sigurnu vožnju“ – kazao je Ivan Strukar, direktor u FIS-u prilikom predaje Škode Fabie u Vitezu.

Javna izvlačenja održana su početkom aprila u Brčkom, Vitezu i Banja Luci, čime je osigurana transparentnost za sva prodajna područja.

Spisak dobitnika možete pogledati ovdje.