Od kripta do zlata i nafte: Kako Binance u 90 dana mijenja pravila globalnog trgovanja

U svijetu finansija rijetko se dešavaju promjene koje u tako kratkom vremenu pomjere granice cijelog sistema. Upravo to se dogodilo u prva tri mjeseca 2026. godine, kada je Binance, platforma poznata prvenstveno po trgovanju kriptovalutama, napravio snažan iskorak prema tradicionalnim finansijskim tržištima i u rekordnom roku izgradio potpuno novu kategoriju trgovanja.

Kako ističe Kyrylo Khomiakov, regionalni Binance direktor za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, riječ je o strukturnoj promjeni u načinu pristupa globalnim tržištima. „Riječ je o TradFi derivatima na kripto infrastrukturi to jeste modelu koji korisnicima omogućava da na jednoj platformi trguju zlatom, srebrom, naftom i dionicama, bez ograničenja radnog vremena i bez potrebe za prelaskom između različitih tržišta“, naveo je Khomiakov.

Od simboličnih iznosa do milijardi

Rast ovog segmenta bio je gotovo eksponencijalan. Trgovanje plemenitim metalima na Binance-u počelo je sa oko 1,5 miliona dolara dnevnog volumena, da bi u manje od 90 dana dostiglo vrhunac od čak 7,6 milijardi dolara samo u trgovanju zlatom.

„Ovakav rast od približno 5.000 puta u tako kratkom periodu rijetko se viđa u finansijskoj industriji“, ističe Khomiakov. On dodaje da je posebno značajno to što se rast nije zadržao na jednom tržištu.

„Još važnije od same brojke je činjenica da ovaj rast nije ograničen na jedno tržište. Vidimo paralelno širenje u srebru, energentima poput nafte, ali i u odabranim dionicama“, kaže on, opisujući nastanak „finansijskog ekosistema u malom“ unutar jedne platforme.

Približavanje najvećim svjetskim berzama

Iako je riječ o relativno novom tržištu, Binance je u kratkom periodu počeo da se približava tradicionalnim finansijskim centrima. Na vrhuncima aktivnosti trgovanje zlatom dostizalo je do 8% volumena COMEX-a, srebro je prelazilo 20% COMEX volumena, dok su pojedine dionice dosezale i do 10% prometa na američkim berzama.

Khomiakov naglašava da ovi podaci pokazuju koliko se brzo mijenja struktura tržišta. „Ono što vidimo nije eksperiment, nego tržište koje se vrlo brzo približava nivou globalne relevantnosti u segmentu likvidnosti“, rekao je.

U poređenju s regionalnim berzama, razlike su još izraženije, jer Binance u pojedinim momentima nadmašuje promet berzi u Dubaiju, Japanu ili Indiji. „U nekim slučajevima već govorimo o obimu koji ulazi u rang nacionalnih i regionalnih tržišta, što ranije nije bilo uobičajeno za kripto infrastrukturu“, dodaje Khomiakov.

Trgovanje bez pauze je nova realnost

Jedna od ključnih karakteristika ovog modela je kontinuirano trgovanje. „Binance radi 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, što mijenja samu prirodu tržišta“, objašnjava Khomiakov.

Prema njegovim riječima, to znači da tržište više ne zavisi od radnog vremena tradicionalnih berzi. „Vidimo da se cijene sve češće formiraju tokom noći ili vikenda, kada su klasična tržišta zatvorena, a zatim te informacije utiču na otvaranje tradicionalnih berzi“, kaže on. Time se, dodaje, uvodi novi model globalnog formiranja cijena koji je kontinuiran, a ne vremenski ograničen.

Zašto baš sada?

Razvoj ovog segmenta dolazi u trenutku kada globalna ekonomija prolazi kroz snažne promjene, posebno u strukturi prinosa po klasama imovine. „Vidimo da su robe, poput zlata i nafte, u 2026. godini među najdinamičnijim klasama imovine“, ističe Kyrylo Khomiakov.

Prema dostupnim podacima, cijene nafte su porasle i do 100% od početka godine, dok su dionička tržišta imala skromnije rezultate, što je povećalo interes za makro imovinu. „U takvom okruženju prirodno dolazi do veće potražnje za instrumentima koji omogućavaju pristup robama i globalnim makro trendovima“, dodaje on.

Jedna platforma, više svjetova

Na Binance-u korisnici sada mogu trgovati zlatom, naftom i drugim robama, ulagati u kriptovalute i pristupati tokeniziranoj imovini (RWA), sve unutar jedne platforme.

„Ključna prednost je u tome što sve ovo postoji unutar jedne platforme“, kaže Khomiakov. „To omogućava prelazak između različitih klasa imovine bez kompleksnosti tradicionalnih tržišta i bez fragmentacije portfelja.“

Prema njegovim riječima, ova kombinacija tradicionalnih i digitalnih instrumenata donosi veću fleksibilnost i efikasnije upravljanje rizikom u nestabilnim tržišnim uslovima.

Početak nove faze finansija

Prvih 90 dana pokazalo je da kripto infrastruktura više nije ograničena samo na digitalnu imovinu.

„Ovo je početak šire transformacije finansijske infrastrukture“, navodi Khomiakov. „Kripto više nije izolovan segment – postaje sloj na kojem se grade i tradicionalna tržišta i novi oblici digitalne imovine.“ Ako se trend nastavi, platforme poput Binancea mogle bi postati ključna tačka pristupa globalnim tržištima. „Granica između tradicionalnih i kripto finansija postaje sve tanja“, zaključuje Khomiakov.