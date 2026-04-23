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M:TEL

Nova verzija m:GO aplikacije sa fokusom na online sigurnost

Sve mobilne usluge na jednom mjestu

Nova verzija m:GO aplikacije sa fokusom na online sigurnost. m:tel

Marketing

23.4.2026

Nova verzija m:GO aplikacije donosi unapređenja za još bolje korisničko iskustvo, uključujući nove opcije za Siguran NET.

Neizostavna za svaki pametni telefon sa m:tel brojem, m:GO aplikacija nudi pouzdanu online zaštitu uz Siguran NET za mobilni i kućni internet. Uz opcije za Siguran NET, korisnicima aplikacije je omogućen direktan pristup korisničkom portalu za jednostavno upravljanje podešavanjima i sigurniju zaštitu uređaja i podataka u online okruženju.

Takođe, pomoću m:GO aplikacije lako ćete aktivirati mobilne usluge, roming opcije, dopuniti račun ili platiti parking u gradovima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Mogućnosti m:GO aplikacije su brojne, zato je preuzmite putem Google Play Store-a, App Store-a ili Huawei AppGallery i saznajte još mnogo dobrih stvari.

Za više informacija pozovite 0800 50 000.

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