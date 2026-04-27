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M:TEL

Putujete uskoro? Zamijenite 3G SIM karticu na vrijeme

Ne dozvolite da vas stara kartica uspori na putovanju

Putujete uskoro? Zamijenite 3G SIM karticu na vrijeme.

Marketing

27.4.2026

Prije nove sezone putovanja, vikend odmora i ljetnih avantura provjerite da li i dalje koristite staru 3G SIM karticu, jer 3G mreža u mnogim državama više nije dostupna.

Informaciju o kartici u vašem telefonu potražite putem m:GO aplikacije, u dijelu koji se odnosi na roming opcije ili pozivom na broj 0800 50 000.

Spriječite da vam stara 3G SIM kartica na putovanju uzrokuje spor ili nedostupan internet, otežano povezivanje u romingu i probleme sa aplikacijama koje svakodnevno koristite.

Posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto i besplatno zamijenite staru SIM karticu novom 4G SIM karticom ili eSIM profilom, ukoliko vaš uređaj podržava ovu opciju.

Otključajte puni potencijal svog telefona uz podršku za savremene mobilne mreže, brže korištenje interneta i sigurnije povezivanje, bilo da ste kod kuće ili na putu kada vam je pouzdana konekcija najpotrebnija.

Za više informacija pozovite 0800 50 000.

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