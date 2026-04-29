Fashion Company - Prvomajska Shopping Akcija

Prvomajsko sniženje u Fashion Company radnjama počinje 27. aprila i traje do 30. aprila, donoseći 20% popusta na sve kolekcije kao i na već snižene artikle. U online shopu ista ponuda važi do 3.maja.

Ovo je onaj momenat kada sezonski favoriti postaju dostupniji nego ikada – od statement komada do everyday klasika koji definišu urbani stil.

U Fashion&Friends radnjama očekuje vas brendovi kao što su Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Jo, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Levi’s, Camper i Shoezen.

Prvomajski dani donose i beauty pogodnosti – u KIKO Milano radnjama, od 27. aprila do 30. aprila, očekuje vas 20% popusta na prolećnu HUG Couture kolekciju. Dok ista ponuda u online shopu važi do 3.maja.

Bilo da tražite ključne komade za predstojeće dane ili želite da unaprijedite svoj svakodnevni stil, sada je pravi trenutak da reagujete.

Posjetite najbliže radnje ili istražite ponudu online putem Fashion&Friends sajta i mobilne aplikacije.

Jer najbolji komadi ne čekaju.

Kompletna ponuda dostupna je i putem fashionandfriends.com web šopa i mobilne aplikacije, što kupovinu čini još jednostavnijom – gdje god da se nalazite.

*Brendovi koji ne učestvuju u akciji su Premiata, Ugg, New Balance, Inuiki I Autry.

Ali to nije sve, u svim Fashion company radnjama i online, važi i vaš Forever Friends loyalty program koji će vam donijeti razne benefite i popuste, a sve što je potrebno jeste da instalirate Fashion&Friends aplikaciju i prijavite se u naš program lojalnosti.