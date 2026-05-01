Asocijacija kompozitora – muzičkih stvaralaca AMUS organizuje sjednicu Skupštine, koja će se održati 13. maja 2026. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovića 17, s početkom u 18:00 sati.

Na osnovu člana 21. Statuta Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (u daljem tekstu AMUS) objavljuje se: Obavještenje i poziv članovima AMUS-a.

Zbog važnosti rada AMUS-a i kontinuiteta rada Stručne službe AMUS-a za Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Dnevnog reda, imenovanje zapisničara i dva ovjerivača;

2. Usvajanje Zapisnika od 07.05.2025. godine;

3. Usvajanje dokumenata za 2025. godinu;

- Godišnji Izvještaj Upravnog i Nadzornog tijela u iznosu naplaćenih naknada, njihovoj raspodjeli, poslovanju Kolektivne organizacije, provedbi kolektivnih ugovora iz čl 24. ZKOASP, i o provedbi ugovora sklopljenih sa stranim kolektivnim organizacijama za 2025. godinu;

- Izvještaj o finansijskom poslovanju AMUS-a za 2025. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu);

- Izvještaj nezavisne revizorske kuće za 2025. godinu;

- Mišljenja organa upravljanja i nadzornog organa o Izvještaju revizorske kuće;

- Tabelarni prikazi i obrazloženje svih troškova kolektivne organizacije AMUS i Izvještaj o izvršenim analizama troškova poslovanja AMUS-a za 2025. godinu;

4. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Upravnog odbora Udruženja, usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Stručne službe i usvajanje finansijskog plana Udruženja za 2027. godinu;

5. Odluka o sredstvima za kulturne i socijalne namjene za 2026. godinu;

6. Pravilnik o Fondu za kulturne i socijalne namjene Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca;

7. Pravilnik o zaštiti ličnih podataka Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca;

8. Pravilnik o otpisu potraživanja Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca;

9. Pravilnik o naknadama članova organa Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca;

10. Pravilnik o prijavi muzičkih djela nastalih upotrebom umjetne inteligencije Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca;

11. Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine AMUS-a i izbor novog predsjednika Skupštine AMUS-a;

12. Razno.

Napomena: Članstvo će se izjašnjavati i glasati za svaki dokument koji se nalazi u sklopu tačke Dnevnog reda, materijali će biti dostavljeni na e-mail 06.05.2026. godine

Upravni odbor:

1. Elvir Švrakić

2. Fahrudin Pecikoza

3. Armin Šaković

4. Enver Šadinlija

5. Dragan Stojković

6. Dilvad Felić