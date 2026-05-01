Asocijacija kompozitora – muzičkih stvaralaca AMUS organizuje sjednicu Skupštine, koja će se održati 13. maja 2026. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovića 17, s početkom u 18:00 sati.
Na osnovu člana 21. Statuta Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (u daljem tekstu AMUS) objavljuje se: Obavještenje i poziv članovima AMUS-a.
Zbog važnosti rada AMUS-a i kontinuiteta rada Stručne službe AMUS-a za Skupštinu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje Dnevnog reda, imenovanje zapisničara i dva ovjerivača;
2. Usvajanje Zapisnika od 07.05.2025. godine;
3. Usvajanje dokumenata za 2025. godinu;
- Godišnji Izvještaj Upravnog i Nadzornog tijela u iznosu naplaćenih naknada, njihovoj raspodjeli, poslovanju Kolektivne organizacije, provedbi kolektivnih ugovora iz čl 24. ZKOASP, i o provedbi ugovora sklopljenih sa stranim kolektivnim organizacijama za 2025. godinu;
- Izvještaj o finansijskom poslovanju AMUS-a za 2025. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu);
- Izvještaj nezavisne revizorske kuće za 2025. godinu;
- Mišljenja organa upravljanja i nadzornog organa o Izvještaju revizorske kuće;
- Tabelarni prikazi i obrazloženje svih troškova kolektivne organizacije AMUS i Izvještaj o izvršenim analizama troškova poslovanja AMUS-a za 2025. godinu;
4. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Upravnog odbora Udruženja, usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Stručne službe i usvajanje finansijskog plana Udruženja za 2027. godinu;
5. Odluka o sredstvima za kulturne i socijalne namjene za 2026. godinu;
6. Pravilnik o Fondu za kulturne i socijalne namjene Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca;
7. Pravilnik o zaštiti ličnih podataka Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca;
8. Pravilnik o otpisu potraživanja Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca;
9. Pravilnik o naknadama članova organa Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca;
10. Pravilnik o prijavi muzičkih djela nastalih upotrebom umjetne inteligencije Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca;
11. Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine AMUS-a i izbor novog predsjednika Skupštine AMUS-a;
12. Razno.
Napomena: Članstvo će se izjašnjavati i glasati za svaki dokument koji se nalazi u sklopu tačke Dnevnog reda, materijali će biti dostavljeni na e-mail 06.05.2026. godine
Upravni odbor:
1. Elvir Švrakić
2. Fahrudin Pecikoza
3. Armin Šaković
4. Enver Šadinlija
5. Dragan Stojković
6. Dilvad Felić