Turistička sezona pod EES pravilima: Hrvatska ne razmatra izuzeće

Tokom prvomajskih praznika zabilježene su znatno veće gužve na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a glavni razlog je uvođenje novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije poznatog kao EES.

Riječ je o sistemu koji, između ostalog, zahtijeva da putnici prilikom prelaska granice napuste vozilo kako bi prošli sigurnosnu provjeru. Tom prilikom se vrši biometrijska identifikacija, uključujući snimanje lica, uzimanje otisaka prstiju i provjeru podataka iz pasoša.

Ovakav način kontrole dodatno usporava protok na granicama, što izaziva nezadovoljstvo među vozačima, a sve češće se postavlja pitanje njegove efikasnosti, posebno uoči turističke sezone.

Iako su se pojavile informacije da bi neke zemlje, poput Grčke, mogle tražiti privremenu obustavu sistema tokom ljeta, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske poručuju da takvih zahtjeva do sada nije bilo. Pozvali su se na stav Evropske komisije, koja je navela da nijedna članica EU nije zatražila izuzeće od primjene EES-a.

Prema podacima hrvatskog MUP-a, od početka primjene sistema kreirano je više od pet miliona evidencija putnika, dok je oko 11 posto zahtjeva za ulazak odbijeno.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske istakao je da je ta zemlja među prvima u potpunosti počela primjenjivati EES, iako je rok za implementaciju bio kasniji.

Govoreći o kritikama iz turistički osjetljivih zemalja, naglasio je da je sigurnost prioritet te da je važnije osigurati bezbjedan ulazak u zemlju nego izbjeći kraća zadržavanja na granici tokom sezone.