Tri milijarde korisnika nisu mit: Kako se digitalne finansije šire izvan trgovanja

Ako je prva era kripta bila obilježena trgovinom, likvidnošću i brzinom izvršenja, naredna bi mogla biti definisana nečim mnogo širim a to je svakodnevnom upotrebom finansija koje više ne izgledaju kao finansije.
Brojke već nagovještavaju promjenu. Sa oko 700 miliona korisnika danas, projekcije govore o čak dvije milijarde do 2030. godine. No, ključna dilema više nije koliko brzo tržište raste, već šta tačno korisnici traže kada u njega ulaze.
Prema riječima Kyrylo Khomiakov, regionalnog Binance direktora za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, odgovor je prilično jasan: trgovanje više nije dovoljno.
„Sljedeći talas usvajanja kripta neće biti vođen spekulacijom, nego korisnošću. Ljudi neće dolaziti zbog grafova, nego zbog toga što im to rješava konkretne potrebe – od plaćanja do upravljanja novcem“, ističe Khomiakov.
Od berze do ekosistema
Godinama su se kripto platforme takmičile u istim disciplinama: ko ima veću likvidnost, brže izvršenje i širi izbor proizvoda. Taj model je, bez sumnje, otvorio vrata industriji i omogućio stotinama miliona ljudi pristup digitalnoj imovini.
Ali danas, kaže Khomiakov, tržište ulazi u novu fazu.
„Ono što vidimo sada je prelazak sa ‘alata za trgovanje’ na ‘operativni sistem za finansije’. Korisnici žele jedno mjesto gdje mogu razumjeti tržište, donijeti odluku i odmah djelovati – bez prebacivanja između deset aplikacija.“
Razvoj infrastrukture ide u tom pravcu. Stablecoini su premašili 320 milijardi dolara, dok mjesečni on-chain promet dostiže trilionske iznose. Tokenizirana realna imovina više nije koncept, već tržište vrijedno desetine milijardi.
To praktično znači da kripto platforme više nisu samo ulazna tačka – već potencijalni centar kompletnog finansijskog iskustva.
Finansijska super-aplikacija kao logičan ishod
Ako se posmatra šira slika, potencijal je još veći. Globalno tržište finansijskih usluga procjenjuje se na oko 36 triliona dolara, dok su kripto berze još uvijek relativno mali segment.
Upravo tu nastaje ideja o „finansijskoj super-aplikaciji“ – jedinstvenom prostoru gdje se spajaju trgovanje, plaćanja, štednja, društvene interakcije i investicije.
„Super-app nije trend, nego nužnost“, smatra Khomiakov.
„Kada imate tehnologiju koja omogućava da isti novčanik koristite za sve – od plaćanja do investiranja – fragmentacija više nema smisla.“
Za korisnika to znači jednostavnije iskustvo: isti račun, isti balans, više funkcija. Za industriju – potpuno novi nivo konkurencije.
AI kao skriveni motor rasta
Jedan od ključnih faktora koji ubrzava ovu transformaciju je vještačka inteligencija.
Do nedavno, napredni finansijski alati bili su rezervisani za institucionalne igrače. Danas se, međutim, AI integrira direktno u platforme koje koristi široka publika.
„AI je zapravo demokratizacija finansijske inteligencije“, kaže Khomiakov.
„Ono što je prije bilo dostupno samo hedge fondovima, sada može koristiti bilo ko – kroz jednostavan interfejs na telefonu.“
Analiza tržišta, kreiranje strategija i donošenje odluka postaju brži i strukturiraniji. A upravo ta jednostavnost može biti presudna za masovno usvajanje.
Put ka tri milijarde
Ambicija da se dosegne tri milijarde korisnika možda zvuči pretjerano, ali trendovi govore drugačije.
Ključ, zaključuje Khomiakov, nije u pojedinačnim inovacijama – već u njihovoj integraciji.
„Kada spojite AI, zajednicu, plaćanja i investicije u jedno iskustvo, finansije prestaju biti komplikovane. A kada prestanu biti komplikovane – postaju masovne.“
Drugim riječima, budućnost kripta možda neće biti definirana time koliko brzo trgujemo, nego koliko neprimjetno koristimo finansije u svakodnevnom životu.
I upravo tu počinje priča o naredne tri milijarde korisnika.