Tri milijarde korisnika nisu mit: Kako se digitalne finansije šire izvan trgovanja

Ako je prva era kripta bila obilježena trgovinom, likvidnošću i brzinom izvršenja, naredna bi mogla biti definisana nečim mnogo širim a to je svakodnevnom upotrebom finansija koje više ne izgledaju kao finansije.

Brojke već nagovještavaju promjenu. Sa oko 700 miliona korisnika danas, projekcije govore o čak dvije milijarde do 2030. godine. No, ključna dilema više nije koliko brzo tržište raste, već šta tačno korisnici traže kada u njega ulaze.

Prema riječima Kyrylo Khomiakov, regionalnog Binance direktora za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, odgovor je prilično jasan: trgovanje više nije dovoljno.

„Sljedeći talas usvajanja kripta neće biti vođen spekulacijom, nego korisnošću. Ljudi neće dolaziti zbog grafova, nego zbog toga što im to rješava konkretne potrebe – od plaćanja do upravljanja novcem“, ističe Khomiakov.

Od berze do ekosistema

Godinama su se kripto platforme takmičile u istim disciplinama: ko ima veću likvidnost, brže izvršenje i širi izbor proizvoda. Taj model je, bez sumnje, otvorio vrata industriji i omogućio stotinama miliona ljudi pristup digitalnoj imovini.

Ali danas, kaže Khomiakov, tržište ulazi u novu fazu.

„Ono što vidimo sada je prelazak sa ‘alata za trgovanje’ na ‘operativni sistem za finansije’. Korisnici žele jedno mjesto gdje mogu razumjeti tržište, donijeti odluku i odmah djelovati – bez prebacivanja između deset aplikacija.“

Razvoj infrastrukture ide u tom pravcu. Stablecoini su premašili 320 milijardi dolara, dok mjesečni on-chain promet dostiže trilionske iznose. Tokenizirana realna imovina više nije koncept, već tržište vrijedno desetine milijardi.

To praktično znači da kripto platforme više nisu samo ulazna tačka – već potencijalni centar kompletnog finansijskog iskustva.