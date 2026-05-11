m:tel ponovo u srcu Sarajeva: Novo prodajno mjesto u Ferhadiji

U samom centru Sarajeva, u ulici Ferhadija na broju 21, m:tel je otvorio novo prodajno mjesto. Ovaj savremen i funkcionalan prostor dio je m:tel prodajne mreže, koja sada broji 57 poslovnica, i korisnicima pruža priliku da na jednom mjestu dobiju sve potrebne informacije o telekomunikacionim uslugama.

Prodajno mjesto svečano su otvorili Janko Ilić, direktor Sektora za prodaju rezidencijalnim korisnicima i Ana Ponjević, direktorka Sektora za marketing i odnose sa javnošću. „Novo prodajno mjesto zamišljeno je kao moderan korisnički centar u kojem je na jednom mjestu moguće dobiti sve relevantne informacije, stručne savjete i konkretna rješenja - od izbora tarifnih modela i prenosa broja u m:tel mrežu, do kupovine mobilnih uređaja i aktivacije dodatnih digitalnih usluga“, istako je Ilić.

Svečanoj atmosferi doprinio je nastup mlade bosanskohercegovačke muzičke zvijezde Ilme Karahmet, koji je privukao brojne prolaznike i dodatno obilježio ovaj značajan dan.

m:tel je pripremio i posebne pogodnosti za sve one koji odluče da prenesu svoj broj u m:tel mrežu. Uz 40% popusta na mjesečnu pretplatu, Travel tarife dostupne su već od 29,90 KM za paket Travel Evropa, dok cijene paketa Travel Evropa Plus i Travel Svijet iznose 39,90 KM i 59,90 KM. Ove tarife prilagođene su savremenom načinu života i omogućavaju bezbrižnu komunikaciju u Bosni i Hercegovini i romingu, uz dodatne pogodnosti poput mobilnog interneta u regionu i svijetu, kao i uključenog Wiener putnog zdravstvenog osiguranja. Dodatnu vrijednost ponude čine i vrijedni pokloni koji očekuju prvih korisnike koji ugovore Travel tarife u ovom prodajnom mjestu.

Otvaranjem još jednog savremenog korisničkog prostora, m:tel korisnicima donosi još dostupniju, kvalitetniju i potpuniju uslugu - upravo tamo gdje grad najintenzivnije živi.