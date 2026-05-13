Kako se u pet koraka pripremiti za Mundijal: Navijačka euforija već trese BiH

Pred navijačima Bosne i Hercegovine jedno je od najuzbudljivijih sportskih ljeta posljednjih godina. Utakmice protiv Kanade, Švicarske i Katara na predstojećem Svjetskom prvenstvu donose mnogo adrenalina, stresa, navijanja i nade u velike rezultate Zmajeva.

Dok se reprezentativci pripremaju za najvažnije utakmice, mnogi navijači već planiraju gdje će gledati mečeve, s kim će navijati i kako preživjeti emocionalni rolerkoster koji donosi Mundijal. Upravo zato, donosimo pet koraka za pripremu za nogometni spektakl koji nas očekuje u junu.

Kada igra Bosna i Hercegovina?

• Kanada – BiH, 12. juni 2026. (petak) u 21 sat

• Švicarska – BiH, 18. juni 2026. (četvrtak) u 21 sat

• BiH – Katar, 24. juni 2026. (srijeda) u 21 sat

1. korak – Navijačka priprema

Bez dobre navijačke opreme nema ni prave atmosfere. Dres omiljenog igrača reprezentacije, šal Zmajeva, zastava, šilterica ili navlake za retrovizore već su nezaobilazni detalji pred velike utakmice.

Kako se približava početak prvenstva, očekuje se prava navijačka groznica na ulicama, balkonima i trgovima širom Bosne i Hercegovine.

2. korak – Planiranje godišnjeg odmora

S obzirom na to da se utakmice igraju usred radne sedmice, mnogi već razmišljaju o slobodnim danima. Nakon dramatičnih završnica i mogućeg slavlja do kasno u noć, povratak poslovnim obavezama narednog jutra mogao bi biti ozbiljan izazov.

Zato neki navijači već planiraju godišnji odmor upravo u terminima utakmica reprezentacije.



