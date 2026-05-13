Kako se u pet koraka pripremiti za Mundijal: Navijačka euforija već trese BiH

Pred navijačima Bosne i Hercegovine jedno je od najuzbudljivijih sportskih ljeta posljednjih godina.

Kako se u pet koraka pripremiti za Mundijal

prije 1 sat 10 minuta

Pred navijačima Bosne i Hercegovine jedno je od najuzbudljivijih sportskih ljeta posljednjih godina. Utakmice protiv Kanade, Švicarske i Katara na predstojećem Svjetskom prvenstvu donose mnogo adrenalina, stresa, navijanja i nade u velike rezultate Zmajeva.

Dok se reprezentativci pripremaju za najvažnije utakmice, mnogi navijači već planiraju gdje će gledati mečeve, s kim će navijati i kako preživjeti emocionalni rolerkoster koji donosi Mundijal. Upravo zato, donosimo pet koraka za pripremu za nogometni spektakl koji nas očekuje u junu.

Kada igra Bosna i Hercegovina?

• Kanada – BiH, 12. juni 2026. (petak) u 21 sat

• Švicarska – BiH, 18. juni 2026. (četvrtak) u 21 sat

• BiH – Katar, 24. juni 2026. (srijeda) u 21 sat

1. korak – Navijačka priprema

Bez dobre navijačke opreme nema ni prave atmosfere. Dres omiljenog igrača reprezentacije, šal Zmajeva, zastava, šilterica ili navlake za retrovizore već su nezaobilazni detalji pred velike utakmice.

Kako se približava početak prvenstva, očekuje se prava navijačka groznica na ulicama, balkonima i trgovima širom Bosne i Hercegovine.

2. korak – Planiranje godišnjeg odmora

S obzirom na to da se utakmice igraju usred radne sedmice, mnogi već razmišljaju o slobodnim danima. Nakon dramatičnih završnica i mogućeg slavlja do kasno u noć, povratak poslovnim obavezama narednog jutra mogao bi biti ozbiljan izazov.

Zato neki navijači već planiraju godišnji odmor upravo u terminima utakmica reprezentacije.


3. korak – Taktička analiza

Mundijal je period kada gotovo svaki navijač postaje i selektor. Zato do početka prvenstva treba obnoviti gradivo iz nogometne taktike.

Razlika između formacija 3-5-2 i 4-2-3-1, uloga wing-backa ili važnost zadnjih veznih igrača teme su koje će se sigurno analizirati tokom svake utakmice reprezentacije i komentara izbornika Sergeja Barbareza.

4. korak – Fizička priprema

Navijanje zna biti ozbiljan fizički napor. Prva preporuka je kontrola krvnog pritiska, jer malo ko ostaje miran dok Bosna i Hercegovina igra odlučujuće utakmice.

Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti i koljenima. Kada Edin Džeko postigne pogodak, skakanje sa stolice ili kauča gotovo je neizbježno, pa nije loše unaprijed razmisliti o steznicima ili fizikalnoj terapiji.

5. korak – Mentalna priprema

Dok se reprezentativci pripremaju u Americi, navijači vlastitu mentalnu pripremu mogu organizirati i uz kratki bijeg na more. Za one koji planiraju predah prije početka prvenstva, Bluesun hoteli za termine do 12. juna nude popuste na smještaj, besplatno otkazivanje u slučaju promjene planova, kao i besplatne večere tokom boravka.

Jer jedno je sigurno, kada krenu utakmice Bosne i Hercegovine, emocije će biti na maksimumu, a navijačka euforija zavladat će regionom.

