137 međunarodnih učesnika do sada, GITEX i leteći taksiji: Šta zapravo donosi Expo 2027 Beograd

Dok Evropa traži nove prostore saradnje, Beograd ulazi u završnu godinu priprema za EXPO 2027, događaj koji bi mogao trajno da promijeni međunarodnu poziciju čitavog regiona. Već je 137 međunarodnih učesnika potvrdilo učešće na specijalizovanoj izložbi, čime se Srbija pozicionirala kao domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih susreta naredne godine. Simboličnim odbrojavanjem poslednjih 365 dana do otvaranja na Kalemegdanu, mjestu susreta istoka i zapada, Beograd je i zvanično ušao u završnu fazu priprema za najveći međunarodni događaj u svojoj modernoj istoriji, pod temom “Igra(j) za čovječanstvo: sport i muzika za sve”.
Ključni rokovi precizno definisani
Da pripreme odavno više nisu samo planovi na papiru, vidi se i na samom ulasku u Beograd. Posjetioci koji u srpsku prestonicu dolaze iz pravca Budimpešte ili centralne Evrope već danas mogu da vide koliko se brzo mijenja čitav novi urbani distrikt budućeg EXPO-a u Surčinu. EXPO selo i zona međunarodnih paviljona već ulaze u završne faze izgradnje, dok su ključni rokovi precizno definisani: predaja paviljona zemljama učesnicama planirana je do decembra 2026, nakon čega počinje faza opremanja i testiranja.
Dok se u Surčinu završavaju ključne faze izgradnje EXPO kompleksa, paralelno se odvija razvoj programskog sadržaja i koordinacija jednog od logistički najkompleksnijih događaja na svijetu. Upravo u tom kontekstu Beograd će narednih godina biti domaćin i nekih od najvećih globalnih tehnoloških i inovacionih događaja. Dolazak GITEX-a, jednog od najuticajnijih svjetskih tech i startup sajmova, dodatno pozicionira Srbiju na mapi novih tehnoloških centara Evrope. To je signal celom svijetu, ali posebno zemljama u regionu da EXPO 2027 nije razvojna šansa jedne zemlje, već čitavog Zapadnog Balkana i susjednih država. Prilika, koja kada govorimo o poslovnim prilikama i jačanju privrednih potencijala, ne smije da bude propuštena.
20.000 volontera
Veliku pažnju međunarodne javnosti privukle su i maskote EXPO 2027, Rastko i Milica, prvi put predstavljene na Svjetskoj izložbi u Osaki (Osaka) 2025. godine. Inspirisani spojem srpske tradicije i savremene kulture, ovi „superheroji igre“ nose jasnu poruku da kreativnost, muzika i sport ne poznaju granice.
Volontiranje na velikim međunarodnim događajima oduvijek je predstavljalo svojevrstan prestiž i jedinstveno iskustvo za mlade ljude širom svijeta. Upravo zato organizatori EXPO 2027 procjenjuju da će tokom trajanja izložbe biti angažovano oko 20.000 volontera iz Srbije i inostranstva, što će ovaj program učiniti najvećim volonterskim projektom u istoriji zemlje.
Prijave za sva punoljetna lica biće otvorene od 15. maja putem zvanične veb platforme EXPO 2027, a program će biti dostupan i međunarodnim volonterima, sa idejom da mladima iz regiona i svijeta pruži priliku da steknu iskustvo rada na jednom od najvećih međunarodnih događaja u Evropi.
Globalna posjećenost očekivana
Tokom 93 dana trajanja EXPO 2027 očekuje se više od 4 miliona posjetilaca, dok će program same izložbe obuhvatiti više od 8.000 događaja. Program će obuhvatiti od velikih koncerata i sportskih manifestacija do naučnih foruma, kreativnih radionica i nacionalnih prezentacija zemalja učesnica. Već sada, u susret EXPO 2027, Beograd sve snažnije ulazi u ritam velikih međunarodnih događaja kroz koncerte Erosa Ramacotija (Eros Ramazzotti), Lenija Kravica (Lenny Kravitz) i grupe Dip Parpl (Deep Purple), što daje nagovještaj kakav sadržaj posjetioci EXPO-a mogu da očekuju.
Prvi put jedan događaj ovakvih razmjera dolazi u jugoistočnu Evropu, sa potencijalom da trajno promijeni način na koji svijet posmatra ovaj dio kontinenta. U trenutku kada Evropa traži nove tačke povezivanja, Beograd pokušava da se pozicionira na mjestu gde se ukrštaju tehnologija, kultura, biznis i međunarodni dijalog. Narednih godinu dana pokazaće da li region može da iskoristi priliku koja se ovde rijetko otvara, priliku da iz evropske periferije uđe u centar međunarodne pažnje.