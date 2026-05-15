137 međunarodnih učesnika do sada, GITEX i leteći taksiji: Šta zapravo donosi Expo 2027 Beograd

Dok Evropa traži nove prostore saradnje, Beograd ulazi u završnu godinu priprema za EXPO 2027, događaj koji bi mogao trajno da promijeni međunarodnu poziciju čitavog regiona. Već je 137 međunarodnih učesnika potvrdilo učešće na specijalizovanoj izložbi, čime se Srbija pozicionirala kao domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih susreta naredne godine. Simboličnim odbrojavanjem poslednjih 365 dana do otvaranja na Kalemegdanu, mjestu susreta istoka i zapada, Beograd je i zvanično ušao u završnu fazu priprema za najveći međunarodni događaj u svojoj modernoj istoriji, pod temom “Igra(j) za čovječanstvo: sport i muzika za sve”.

Ključni rokovi precizno definisani

Da pripreme odavno više nisu samo planovi na papiru, vidi se i na samom ulasku u Beograd. Posjetioci koji u srpsku prestonicu dolaze iz pravca Budimpešte ili centralne Evrope već danas mogu da vide koliko se brzo mijenja čitav novi urbani distrikt budućeg EXPO-a u Surčinu. EXPO selo i zona međunarodnih paviljona već ulaze u završne faze izgradnje, dok su ključni rokovi precizno definisani: predaja paviljona zemljama učesnicama planirana je do decembra 2026, nakon čega počinje faza opremanja i testiranja.

Dok se u Surčinu završavaju ključne faze izgradnje EXPO kompleksa, paralelno se odvija razvoj programskog sadržaja i koordinacija jednog od logistički najkompleksnijih događaja na svijetu. Upravo u tom kontekstu Beograd će narednih godina biti domaćin i nekih od najvećih globalnih tehnoloških i inovacionih događaja. Dolazak GITEX-a, jednog od najuticajnijih svjetskih tech i startup sajmova, dodatno pozicionira Srbiju na mapi novih tehnoloških centara Evrope. To je signal celom svijetu, ali posebno zemljama u regionu da EXPO 2027 nije razvojna šansa jedne zemlje, već čitavog Zapadnog Balkana i susjednih država. Prilika, koja kada govorimo o poslovnim prilikama i jačanju privrednih potencijala, ne smije da bude propuštena.