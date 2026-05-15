ZEOS i Ekopak organizovali studijsku posjetu Sloveniji za komunalna preduzeća iz BiH

U periodu od 06. do 08. maja 2026. godine, operateri sistema Ekopak i ZEOS eko-sistem d.o.o., u saradnji sa Privrednom komorom Federacije BiH, Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije i uz podršku društva ZEOS Slovenija, organizovali su stručnu studijsku posjetu Republici Sloveniji za predstavnike 15 komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete Ljubljani, Slovenj Gradecu, Kopama, Celju i Velenju, učesnici su imali priliku upoznati se sa načinom rada komunalnih preduzeća i sistemima upravljanja otpadom u zemljama Evropske unije, sa posebnim fokusom na prikupljanje ambalažnog, te električnog i elektronskog otpada.

U okviru programa upriličene su posjete Gospodarskoj zbornici Slovenije (GZS), Vodovodu Slovenj Gradec, Regionalnom centru za upravljanje otpadom KOCEROD, tvornici Hisense Gorenje u Velenju, te Simbiu Celje – Energetika Toplarni, gdje su učesnici imali priliku upoznati se sa konkretnim primjerima dobre prakse i organizacijom sistema upravljanja otpadom u Sloveniji.

Kroz stručne sastanke i otvorene diskusije razgovarano je o izazovima u upravljanju ambalažnim i električnim i elektronskim otpadom, unapređenju sistema selektivnog prikupljanja, razvoju komunalne infrastrukture u lokalnim zajednicama, kao i ulozi komunalnih preduzeća u funkcionisanju sistema i ispunjavanju evropskih standarda.

Poseban fokus stavljen je na razmjenu iskustava i mogućnosti primjene evropskih praksi u Bosni i Hercegovini, s ciljem razvoja efikasnijeg i održivijeg sistema upravljanja otpadom.

“Električni i elektronski otpad danas predstavlja jednu od najkompleksnijih i najbrže rastućih kategorija otpada, zbog čega je neophodno kontinuirano razvijati efikasan sistem njegovog prikupljanja, obrade i pravilnog tretmana. Upravo zbog toga saradnja sa komunalnim preduzećima ima ključnu ulogu u funkcionisanju sistema proširene odgovornosti proizvođača.

Studijska posjeta Sloveniji bila je izuzetno vrijedna jer smo imali priliku upoznati konkretne modele saradnje, organizaciju regionalnih centara za upravljanje otpadom, kao i primjere dobre prakse koji daju mjerljive rezultate. Zahvaljujući otvorenosti i spremnosti domaćina da nesebično podijele svoja iskustva, stekli smo brojna korisna saznanja i ideje koje možemo prilagoditi i primijeniti u Bosni i Hercegovini već u narednom periodu”, kazala je Elma Babić-Džihanić, pomoćnica direktora ZEOS eko-sistema.

Ekopak i ZEOS posebno naglašavaju važnost saradnje sa komunalnim preduzećima, koja predstavljaju ključne partnere u razvoju sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog, te električnog i elektronskog otpada. Upravo kroz zajedničke projekte, ulaganja i razmjenu znanja moguće je povećati količine otpada koje završavaju u procesu reciklaže, umjesto na deponijama.

„Komunalna preduzeća imaju ključnu ulogu u razvoju sistema upravljanja otpadom u svakoj zemlji, pa tako i u Bosni i Hercegovini i upravo zbog toga smatramo da su razmjena iskustava i upoznavanje s evropskim praksama od izuzetnog značaja. Kroz ovu studijsku posjetu željeli smo pokazati da se dugoročnim planiranjem, saradnjom svih aktera i kontinuiranim ulaganjima može razviti efikasan sistem prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada. Vjerujemo da iskustva iz Slovenije mogu biti snažan podsticaj za dalji razvoj sistema u našoj zemlji“, rekla je Amela Hrbat, direktorica Ekopaka.

Ekopak i Zeos posebnu zahvalnost upućuju društvu ZEOS Slovenija na podršci i saradnji u organizaciji studijske posjete, te razmjeni iskustava i primjera dobre prakse iz oblasti upravljanja otpadom i reciklaže.

Vjerujemo u kapacitete i stručnost komunalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini i uvjereni smo da će ova studijska posjeta doprinijeti razvoju novih projekata i unapređenju sistema upravljanja otpadom u našoj zemlji.