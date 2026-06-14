Juli donosi "crveno usijanje" sa zapada, ali jesen bi mogla biti mnogo gora

Građani Bosne i Hercegovine i ostatka Balkana se još uvijek suočavaju sa promjenjivim vremenom, ali najnovije dugoročne prognoze vodećih meteoroloških instituta šalju dramatično upozorenje. Pred nama je vrelo ljeto, koje će nas staviti na ozbiljan test izdržljivosti.

Istovremeno, fenomen periodičnog zagrijavanja Tihog okeana nazvan 'El Ninjo', prijeti da preraste u preraste u istorijski snažan, takozvani "Super El Niño", navode Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) i američka agencija NOAA.

Posljedice za Balkan

Šanse da ovaj 'Super El Ninjo' Balkanu i Evropi donese ozbiljne klimatske poremećaje i dramatične anomalije tokom predstojeće jeseni i zime skočile su na čak 63 posto.

Evropi i široj regiji Balkana će to dodatno doliti ulje na vatru i donijeti ekstremne toplotne talase i suše, dok se u kasnijem dijelu godine očekuju nagli i razorni klimatski preokreti praćeni snažnim olujama i nepredvidivim vremenskim nepogodama.

Evropski centar za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) objavio je zastrašujuće modele koji će u julu Balkan obojiti u jarko crvenu boju, što u meteorološkoj kartografiji predstavlja jasan i nedvosmislen signal za ekstremno visoke temperature.

Juli kritična tačka: Toplotni talasi bez milosti

Federalni hidrometeorološki zavod BiH (FHMZ) i Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ), potvrđuju da nas čeka ljeto znatno toplije od višegodišnjeg prosjeka. Iako prognoze predviđaju da bi sam početak ljeta mogao biti za nijansu podnošljiviji u odnosu na prošlogodišnje ekstremne rekorde, jul je označen kao "kritična tačka".

Tokom ovog mjeseca očekuju se dugotrajni, iscrpljujući toplotni talasi, a najžešći udari prognoziraju se za sjeverne dijelove Bosne, kao i za tradicionalno užarenu Hercegovinu. Modeli pokazuju da će unutrašnjost Bosne ove sezone pretrpjeti preko 60 toplih dana, dok će južna Hercegovina goriti tokom čak 82 tropska dana.

Suša i razorne oluje

Ono što situaciju čini dodatno dramatičnom jeste rapidni razvoj globalnog klimatskog fenomena El Ninjo. Zvanični izvori upozoravaju da će ukupna količina padavina biti daleko ispod višegodišnjeg prosjeka, što regiju gura u ozbiljan rizik od hidrološke suše i katastrofalnih požara.

Međutim, nedostatak kiše ne znači mirno vrijeme. Pod uticajem El Niña, svako kratkotrajno osvježenje i prodor hladnijeg vazduha nakon tropskih žega nosi rizik od naglih vremenskih ekstrema, razornih lokalnih nevremena i superćelijskih oluja.