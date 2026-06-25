Novi početak za porodicu Majstorović: Nova banka donirala 30.000 KM za obnovu kuće

U trenucima kada se život jedne porodice u samo nekoliko sati promijeni iz temelja, pružena ruka podrške može značiti mnogo više od finansijske pomoći, može vratiti vjeru da nijedna nevolja nije nepremostiva kada zajednica pokaže solidarnost.

Nova banka donirala je 30.000 KM za pomoć porodici Majstorović iz Dervente, kojoj je u nedavnom požaru uništena porodična kuća, radionica, radne mašine i vozila. Ovom donacijom Nova banka pridružila se velikoj humanitarnoj akciji koja je okupila privrednike, institucije i građane iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona sa zajedničkim ciljem, da porodici Majstorović omoguće novi početak.

Humanost i društvena odgovornost predstavljaju vrijednosti koje Nova banka dosljedno njeguje, slijedeći viziju svog vlasnika Mladena Milanovića, čije su brojne humanitarne aktivnosti godinama ostavljale trag širom Bosne i Hercegovine. Kroz pomoć porodicama koje su ostale bez doma, izgradnju kuća za višečlane porodice, podršku liječenju, školovanju djece i brojne druge akcije, gospodin Milanović pokazao je da uspjeh ima najveću vrijednost kada se dijeli sa onima kojima je pomoć najpotrebnija. Tu filozofiju svakodnevno u svom poslovanju slijedi i Nova banka, predvođena Upravom Nove banke, nastavljajući da podržava pojedince, porodice i zajednice u trenucima kada im je podrška najpotrebnija.

„Nova banka nije samo finansijska institucija, ona je dio zajednice u kojoj posluje. Upravo zato vjerujemo da uspjeh nosi i odgovornost da budemo uz ljude kada prolaze kroz najteže životne trenutke. Ova donacija nije samo finansijska podrška obnovi doma porodice Majstorović, već izraz iskrene solidarnosti i uvjerenja da zajedničkim djelovanjem možemo pomoći ljudima da ponovo stanu na noge. Nadamo se da će ova akcija biti podstrek i drugima da, u skladu sa svojim mogućnostima, daju doprinos obnovi doma i života ove porodice“, izjavio je Stefan Pajić, rukovodilac Segmenta za marketing i korporativne komunikacije Nove banke.

Jedan od inicijatora humanitarne akcije, Milanko Balešević, zahvalio je Novoj banci na pruženoj podršci.

„Velika zahvalnost Novoj banci na donaciji u iznosu od 30.000 KM za pomoć porodici Majstorović. Posebnu zahvalnost upućujemo Upravi banke na čelu sa Sinišom Adžićem i Mladenom Čulićem, kao i vlasniku banke Mladenu Milanoviću, koji su u ovim teškim trenucima prepoznali potrebu da pomognu i pružili podršku porodici kada im je najpotrebnija“, rekao je Balešević.

Obnova doma porodice Majstorović biće moguća zahvaljujući zajedničkom angažmanu brojnih ljudi dobre volje. Nova banka vjeruje da upravo ovakvi primjeri pokazuju koliko zajedništvo, solidarnost i spremnost da pomognemo jedni drugima mogu biti pokretač nade i novih početaka