Banja Luka Fest se vraća na Kastel - peto izdanje od 2. do 4. jula

Internacionalni muzički festival Banja Luka Fest ponovo otvara vrata tvrđave Kastel i slavi svoje peto izdanje. Od 2. do 4. jula, na koncertnoj sceni u srcu istorijske tvrđave, publiku očekuju tri festivalske večeri i nastupi regionalnih i svjetskih muzičkih zvijezda: Petra Graša, Yasmin Levy i Bijelog dugmeta. Program festivala 2. jul - Petar Grašo Festival otvara Petar Grašo, izvođač čije pjesme već godinama imaju posebno mjesto kod publike. Uz hitove poput „Ako te pitaju“, „Moje zlato“ i „Utorak“, donosi veče prepoznatljive emocije i snažne konekcije s publikom.

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3. jul – Yasmin Levy Nakon rasprodate američke turneje i nastupa u prestižnom Carnegie Hall-u, na Banja Luka Fest stiže umjetnica svjetskog renomea Yasmin Levy. Njen glas briše granice između tradicije i savremenog zvuka, donoseći spoj flamenka, muzike Bliskog istoka i mediteranskog duha. Na repertoaru su, između ostalih, „Una noche más“, „La alegría“ i „Adio Kerida“.

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4. jul – Bijelo dugme Veliko finale festivala pripada najvećoj rok grupi na ovim prostorima - Bijelom dugmetu. „Ružica si bila“, „Pristao sam biću sve što hoće“, „Ako ima boga“ i „Za Esmu“ samo su neke od pjesama koje će „Dugmići“ izvesti ove večeri. Pjesme Bijelog dugmeta na Banja Luka Festu zvučaće baš onako kako ih pamtimo - kao velike rok himne, svirane uz glasne gitare i bubanj, čiji ritmovi pokreću mase. Svaki koncert Bijelog dugmeta predstavlja praznik muzike i zajedništva, stvarajući uspomene koje se prenose kroz generacije.

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