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KLIMATSKE PROMJENE

Nedim Sladić: Vazduh u Hercegovini trenutno podsjeća na Vijetnam

Temperatura od 38 stepeni uz visoku vlagu povećava rizik toplotnog stresa

Nedim Sladić. Facebook

R.U.

29.6.2026

Meteorolog Nedim Sladić upozorio je da je najveći problem aktuelnog toplotnog vala izuzetno visoka temperatura rosišta, zbog koje je vazduh u Hercegovini sličniji onom u Vijetnamu, Indoneziji ili Tajlandu nego na našem području.

Kako objašnjava, temperatura rosišta pokazuje koliko vlage ima u vazduhu. Što je ona viša, znoj sporije isparava, pa se tijelo teže hladi. Vrijednosti iznad 21 stepen smatraju se vrlo neugodnim, dok je u Mostaru u podne danas izmjereno čak 23,7 stepeni. Što je za balkanske uslove vrlo visoko.

Zbog toga se temperatura od 38 stepeni uz visoku vlagu doživljava znatno težom nego kada je vazduh suh, što povećava rizik od iscrpljenosti i toplotnog stresa.

Prema pisanju portala "Nauka govori", Sladić navodi da je aktuelni toplotni val posljedica takozvanog „omega bloka“, meteorološkog fenomena koji zadržava vruć zrak nad istim područjem danima. Dodaje da ovakvi ekstremi pokazuju koliko se klima mijenja te upozorava da su pojedini scenariji zagrijavanja predviđeni za 2050. godinu već danas premašeni.

# TOPLOTNA KUPOLA
# NEDIM SLADIĆ
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