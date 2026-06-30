Binance lansirao američke akcije za kvalifikovane korisnike izvan SAD-a

Binance, najveća svjetska kripto mjenjačnica, početkom juna omogućila trgovanje američkim dionicama i ETF-ovima, kvalifikovanim korisnicima izvan SAD-a čime je napravljen još jedan korak ka integraciji dva finansijska svijeta. Na startu je platforma ponudila pristup za više od 7.000 američkih dionica i ETF-ova. Sistem je dizajniran tako da omogućava frakcijsko vlasništvo, bez trgovačkih provizija, uz produženu dostupnost tržišta tokom radne sedmice. Cijeli model funkcioniše kroz regulisani brokersko-dilerski okvir u okviru Abu Dhabi Global Marketa (ADGM), u partnerstvu s Alpaca brokerom. U prvih devet dana, Binance je zabilježio više od 1 milijarde američkih dolara ukupnog prometa, uz prosječan dnevni obim od oko 143 miliona dolara. Na vrhuncu aktivnosti, broj aktivnih dnevnih trgovaca dosegnuo je 30.700 korisnika, dok ukupna zaključana vrijednost (TVL) iznosi približno 400 miliona dolara.

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Ovi rezultati su platformu odmah pozicionirali ispred tržišta tokenizovanih akcija – i po obimu i po širini ponude. Dok Binance nudi preko 7.000 američkih akcija i ETF-ova, tržište tokenizovanih spot instrumenata obuhvata oko 200 tokena. Tokenizovane akcije kao rani most između kripta i tradicionalnih tržišta Tokenizovane akcije predstavljale su prvi most između kripto tržišta i američkih dionica bez potrebe za otvaranjem brokerskog računa u SAD-u. Projekti kao što su Backed xStocks i Ondo, distribuirani kroz oko 17 fragmentisanih CEX platformi, izgradili su tržište koje je dostiglo približno 1 milijardu dolara tržišne kapitalizacije i više od 200 tokena.

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Ipak, uprkos rastu, samo oko 40 tokena generiše značajniji obim trgovanja. Čak 86% ukupnog volumena koncentrisano je na manje likvidnim, ne-top-tier berzama, dok se standardi izdavanja razlikuju od platforme do platforme. Takva fragmentacija pokazuje da potražnja postoji, ali infrastruktura nije bila dovoljno skalabilna.

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Na najaktivnijim danima, tokenizovano spot tržište ostvaruje između 35 i 40 miliona dolara dnevnog prometa, što je višestruko manje u odnosu na Binanceov novi proizvod. Rastuća potražnja kroz različite kripto instrumente Interes za američke akcije ne manifestuje se samo kroz spot tokene. Na tržištu perpetual ugovora, posebno u TradFi segmentu koji uključuje robe, indekse, akcije i pre-IPO izloženost, primjetan je snažan uzlazni trend. Udio akcija u ukupnom RWA-perpetual obimu porastao je sa oko 10% početkom maja na približno 40% do kraja mjeseca, uz istovremeni rast ukupnog volumena. Iako je ovo tržište odvojeno od spot tokena, signal je isti – sve veća potražnja za izloženošću američkim dionicama kroz kripto infrastrukturu.

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Tri različita modela, ista tržišna potreba Spot tokeni, perpetual ugovori i realne akcije zapravo predstavljaju tri različita pristupa istoj potrebi: pristupu američkom tržištu dionica kroz digitalne i kripto-native platforme. Ključno pitanje više nije postojanje potražnje, već koji model je najefikasniji u njenom servisiranju. Binance svoj novi proizvod pozicionira kao rješenje „job of access“ – stvarno vlasništvo nad akcijama kroz regulisani brokerski okvir, uz distribuciju postojećoj korisničkoj bazi. Različiti obrasci trgovanja i dominacija sektora Podaci pokazuju jasne razlike u strukturi trgovanja između Binanceovog real-share proizvoda i tokenizovanog tržišta. Na Binance platformi dominiraju kompanije iz sektora poluprovodnika i AI hardvera. Šest od deset najtrgovanijih dionica dolazi upravo iz ovog segmenta, dok prvih pet generiše oko 43% ukupnog obima trgovanja. Pojedinačno, kompanija Marvell učestvuje sa približno 15% ukupnog prometa. S druge strane, na tržištu tokenizovanih akcija dominantne su kripto i digitalno orijentisane kompanije poput Coinbasea, Robinhooda i MicroStrategyja, koje imaju znatno veći relativni udio nego na Binanceovoj platformi realnih akcija. bStocks: Binanceov paralelni DeFi sloj Paralelno s razvojem real-share ponude, Binance je dodatno proširio prisustvo u tokenizovanom segmentu. Dana 10. juna lansiran je bStocks – tokenizovani sloj na BNB Chain mreži, podržan stvarnim akcijama koje se čuvaju kroz regulisano specijalno namjensko društvo (SPV). Ovaj model omogućava korištenje tokenizovanih verzija stvarnih akcija u decentralizovanim finansijama (DeFi), uz očuvanje ekonomskih prava, uključujući dividende koje proizlaze iz osnovne imovine.

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